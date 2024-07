Case popolari: potranno essere gestite da privati anche "a scopo di lucro"

Accesso alle case popolari da parte di appartenenti alle forze armate, padri e madri separati o divorziati, nuclei familiari alle prese di problemi come le calamità naturali. È, in parte, il contenuto delle modifiche alle norme sui servizi abitativi approvate martedì pomeriggio dal consiglio regionale della Lombardia, nell'ambito della cosiddetta "Legge di revisione ordinamentale", un provvedimento con cui, in una volta sola, si può intervenire su diversi ambiti normativi per correggere previsioni diventate obsolete.

Tra le novità, restando nel campo delle case popolari, l'eliminazione del criterio "senza scopo di lucro" per la cessione a terzi del patrimonio di edilizia residenziale pubblico in vista di gestione e ristrutturazione dello stesso. "Si apre alla speculazione e si elimina la possibilità di assegnare negozi e spazi nonn residenziali alle nuove formazioni, vale a dire a giovani che entrano nel mercato del lavoro", il commento (critico) di Carmela Rozza, consigliera del Pd, che aveva firmato una serie di emendamenti, tutti respinti.

"La destra non vuole risolvere il problema delle oltre 19mila case Aler sfitte ma si preoccupa di cambiare la legge regionale solo per aprire la porta della gestione del patrimonio pubblico agli operatori privati, strizzando l'occhio alle speculazioni", ha affermato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd e responsabile nazionale casa del partito: "La politica della casa è la rappresentazione chiara della loro incapacità di affrontare i problemi che riguardano le persone che hanno più bisogno, mentre non si fanno remore a favorire chi ha capitali da spendere".