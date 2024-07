Case popolari, scontro sui numeri tra il Pd e l'assessore

Più di 10mila alloggi sfitti di Aler a Milano città, per l'esattezza 10.364. E in tutta la Lombardia sono 22.496, a cui se ne aggiungono 10.040 di proprietà comunale (6.059 a Milano). In pratica, oltre 32mila alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica, in tutta la regione. Le cifre sono state fornite dal Partito democratico in Lombardia, che ha effettuato l'accesso agli atti in tutte le Aler della Lombardia e presso il Comune di Milano, e ha recuperato i dati degli altri Comuni dalla presentazione dell'assessore regionale Paolo Franco.

"Ma si tratta di dati relativi ai primi 6 mesi del 2023, e che non coprono tutti i Comuni della Regione. Quindi sono cifre approssimate per difetto", commentano Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione, e la consigliera Carmela Rozza. A fronte di questi numeri, sempre nel 2023, gli alloggi liberati sono stati 3.556, all'incirca come nel 2022. Se il ritmo rimanesse quello di un aumento annuale di 3.500 alloggi vuoti, nel 2027 il totale degli alloggi sfitti salirebbe a oltre 36mila.

"32.536 alloggi sfitti in Lombardia è una cifra che si commenta da sola pensando alle migliaia di famiglie che ne hanno diritto e attendono in graduatoria da anni", commentano Majorino e Rozza: "Se in tutte le Aler e in tutti i Comuni si ha lo stesso numero di alloggi sfitti, non si ristrutturano e non si assegnano gli alloggi, questo è dovuto alla pessima politica abitativa e a una legge inadeguata, da rifare da zero".

La replica dell'assessore

I numeri, però, sono stati contestati a stretto giro dall'assessore regionale alla casa Paolo Franco, secondo cui "quasi la metà delle case che il Pd definisce sfitte è in realtà in fase di assegnazione". Per l'esattezza, su 13.571 alloggi Aler sfitti secondo il Pd ("gli altri - ha precisato Franco - sono dei Comuni"), 5.778 sono in fase di assegnazione o lo saranno appena sarà terminata la ristrutturazione.

"Fin dal mio insediamento", ha aggiunto Franco, "ho dato un indirizzo chiaro sul fatto che occorre proseguire convintamente nella riqualificazione delle case popolari e nelle conseguenti assegnazioni ai cittadini che ne hanno diritto in base alle graduatorie. Ho posto alle Aler degli obiettivi stringenti da raggiungere, mettendo a disposizione le risorse necessarie: per la ‘Missione Lombardia’, ovvero il piano regionale per le politiche dell’abitare, sono in campo 1,5 miliardi per interventi che abbracciano la cura del patrimonio, la ristrutturazione degli immobili, l’efficientamento del sistema delle assegnazioni, il welfare abitativo, la rigenerazione urbana e l’housing sociale".