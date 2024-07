Stop alla concessione alla società sportiva che pagava 126 euro all'anno

Scoppia il caso, a Milano, del centro sportivo Catozzi di via Madruzzo (zona City Life-Portello), gestito dalla società Masseroni Marchese. Il Comune di Milano ha negato una "proroga tecnica" agli attuali gestori. Questi hanno presentato un ricorso cautelare al Tar della Lombardia, ma i giudici amministrativi lo hanno respinto giovedì 11 luglio. L'intenzione di Palazzo Marino è quella di indire una gara, affidando temporaneamente la gestione a Milanosport.

La convenzione originaria risale al 1994 e sarebbe scaduta nel 2014 con un canone di circa 126 euro all'anno (non è un errore) a fronte di investimenti da parte della società, che nel 2004 ha ottenuto una prima proroga al 2021 e poi, nel 2021, un'altra proroga al 2024 (per l'emergenza covid), in scadenza il 30 agosto.

Durissimo il commento di Fratelli d'Italia: il consigliere del Municipio 8 Enrico Turato parla di "esproprio proletario sotto forma di mancato rinnovo della concessione" e ricorda che "la Masseroni ha riqualificato uno spazio abbandonato e, in 30 anni, ha allevato, protetto e aiutato a diventare persone di successo due generazioni di ragazzi". E per Francesco Rocca, consigliere a Palazzo Marino, "l’amministrazione comunale non può liquidare anni di lavoro e sacrifici svolti dall’associazione".

La proposta di affittare i campi

Ma dall'assessorato allo sport fanno sapere alla Masseroni è stato proposto più volte di "rientrare" nel centro sportivo di via Madruzzo attraverso un affitto. Le tariffe di Milanosport, sottolineano dall'assessorato, sono convenienti e il canone più elevato rispetto a quello della concessione sarebbe compensato da un considerevole risparmio per la stessa Masseroni, che si vedrebbe liberata da ogni costo di manutenzione, ordinaria o straordinaria, dell'impianto.

L'interlocuzione tra la Masseroni e Palazzo Marino in tal senso non si è interrotta con il ricorso al Tar della società sportiva, appena respinto. Anzi, prosegue anche in queste ore: l'assessora allo sport Martina Riva, dopo la sentenza, ha scritto al presidente della Masseroni per ribadire la disponibilità a dare in affitto all'associazione i campi da calcio per la stagione 2024/2025.

Il Comune perde la fidejussione

Sullo sfondo, sempre legata alla Masseroni, un'altra questione, che però riguarda l'altro centro sportivo da lei gestito, quello di via Terzaghi al QT8. Qui la Masseroni non avrebbe depositato tutta la documentazione sulla riqualificazione e il collaudo, e avrebbe mancato di corrispondere al Credito Sportivo alcune rate del mutuo: poiché questo era garantito da una fidejussione comunale, il Credito Sportivo, a giugno, ha escusso la fidejussione, pari a 4,5 milioni di euro più gli interessi.

"Al Comune di Milano spiace escludere la Masseroni, anche per le famiglie, che dovrebbero adattarsi", dichiara l'assessora allo sport Martina Riva: "Per questo stiamo cercando una soluzione con l'affitto. Ma, in generale, con le concessioni si va a gara. Tra l'altro, per ogni concessionario trattato in modo favorevole, esistono varie associazioni senza impianto che sperano in una gara". E, sulle polemiche politiche, Riva è tranchant: "Qualcuno dovrebbe approfondire meglio l'argomento, prima di esprimersi".