La bandiera della pace (per Gaza) sarà esposta a Palazzo Marino

Una bandiera della pace, con la scritta "Cessate il fuoco ora", sarà esposta fuori da Palazzo Marino. Lo ha deliberato il consiglio comunale di Milano, lunedì sera, approvando un ordine del giorno presentato da Marco Mazzei della Lista Sala dopo un dibattito piuttosto movimentato. Ordine del giorno a cui, provvidamente, è stata aggiunta la richiesta di impegnarsi anche per la liberazione degli ostaggi che ancora Hamas tiene prigionieri.

Alla fine non hanno partecipato al voto i consiglieri di centrodestra, usciti dall'aula, mentre quelli di centrosinistra hanno votato compattamente a favore, nonostante alcuni distinguo interni alla coalizione soprattutto sul passaggio relativo al fatto che "il governo israeliano ostacola gli ingressi di aiuti umanitari", fortemente contestato da Gianmaria Radice (Riformisti-Italia Viva) oltre che da alcuni consiglieri di minoranza come Marco Bestetti (Fratelli d'Italia), che hanno inutilmente chiesto di togliere quella frase. Daniele Nahum, del Pd, ha sottolineato che "gli aiuti umanitari a Gaza attualmente passano da Israele, ma sono troppo pochi e bisogna fare di più".

Da diverse parti è stato poi rimarcato che Israele starebbe rispondendo all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, e che l'Egitto dovrebbe essere invitato a togliere il blocco al valico di Rafah, che impedirebbe la fuga dei civili palestinesi. Interpretazioni su cui sono nate piccole 'bagarre' in aula, senza però veri scontri verbali.

La bandiera 'generica'

Il documento approvato chiede al Comune di Milano di attivarsi "in tutte le sedi opportune, anche esercitando la propria influenza come Comune leader in Italia e in Europa, affinché venga dichiarato un cessate il fuoco umanitario a Gaza e la liberazione degli ostaggi". E poi di "sostenere in ogni modo possibile la comunità palestinese e la comunità ebraica a Milano". E, infine, di esporre a Palazzo Marino una bandiera della pace con la scritta "Cessate il fuoco ora". Senza ulteriori specificazioni, però, i passanti, vedendola, potrebbero non collegarla immediatamente a Gaza, ma ai conflitti in generale o, magari, direttamente a quello in Ucraina.