L'attacco della Cgil: "Milano è un luna park della speculazione edilizia"

Oneri di urbanizzazione aumentati soltanto una volta in 16 anni e decisamente più bassi di altre grandi città europee. A cui si aggiungono le inchieste in corso della magistratura sulle opere edili (si contesta la prassi di utilizzare lo strumento, più semplice, della demolizione-ricostruzione anziché del nuovo intervento edilizio, evitando di redigere piani dei servizi). La Cgil ha attaccato pesantemente il Comune di Milano e il suo sindaco Beppe Sala, lunedì. Parole durissime. Il sindacato ha parlato di "città luna park per chi investe".

Gli interventi, a gamba tesa, da parte di Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro, e di Riccardo Piacentini, segretario generale di Fillea-Cgil, il "ramo" del sindacato che si occupa di edilizia. "Il sindaco Sala - hanno dichiarato i due sindacalisti - si lamenta del mancato gettito degli oneri di urbanizzazione, ma il Comune di Milano ha provveduto ad aumentarli solo una volta negli ultimi 16 anni, e per importi del tutto insufficienti rispetto alle altre grandi città europee e alle necessità di chi a Milano vive e lavora".

Il riferimento è all'allarme lanciato più volte, negli ultimi mesi, da Sala, in relazione agli investitori che starebbero "abbandonando" Milano a causa dell'incertezza provocata dalle inchieste. Un abbandono che avrebbe, tra le conseguenze, la diminuzione degli introiti da oneri di urbanizzazione, che gli investitori versano quando effettuano un intervento immobiliare. Soldi che verrebbero a mancare alle casse comunali.

La Cgil ha contestato anche l'eventuale provvedimento "salva Milano", com'è stato battezzato: una serie di emendamenti proposti dal governo per mettere ordine alle questioni legate alle inchieste, in modo da risolverle a favore del Comune e degli investimenti immobiliari. Provvedimenti annunciati che, però, già fanno "rumore". "Un eventuale provvedimento" del genere, secondo Stanzione e Piacentini, "non deve trasformarsi in un liberi tutti, e servirà a poco se il giorno dopo si ripartirà come prima, come se niente fosse, favorendo investimenti privati senza ritorno sociale, e portando Milano a essere una città luna park per chi investe e per chi può acquistare case a prezzi esorbitanti".

La richiesta del sindacato? "Ripensare il modello attuale, evitando corsie preferenziali". Perché Milano oggi sembra escludere "chi cerca casa e lavoro", mentre in futuro dovrebbe "escludere i furbi e gli speculatori" La ricetta? "Un patto territoriale per fare ripartire i cantieri e la città su presupposti opposti", come si sta tentanto a Bologna, a Roma, a Firenze. Per gli esponenti della Cgil, Milano non può essere ancora "la piazza dove gli attori economici privati possono 'entrare e servirsi', dettando condizioni senza vincoli" in quanto a contratti nazionali, subappalti, requisiti su regolarità e sicurezza.