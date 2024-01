Che cos'è successo tra Vasco, Sala e i residenti sui concerti a San Siro

È riscoppiata la polemica sui concerti estivi a Milano nell'area di San Siro, tra ippodromi e stadio. E questa volta ha coinvolto anche Vasco Rossi, che nell'estate del 2024 si esibirà a San Siro per ben sette serate. Il 'Blasco' ha criticato su Instagram le lamentele degli abitanti della zona, affermando tra l'altro che Milano sarebbe l'unico posto al mondo "dove si pensa che gli spettacoli siano troppi". I residenti hanno minacciato un ricorso, ritenendo che il calendario finora prefissato non stia rispettando le regole che la giunta comunale ha fissato di recente. Ma il sindaco Beppe Sala, almeno al momento, non sembra voler ascoltare le lamentele.

Partiamo allora dall'inizio. Una delibera comunale ha fissato a 34 il numero massimo di eventi da tenersi, in estate, tra lo stadio e i due ippodromi. 34 è anche il numero raggiunto l'anno scorso. Finora gli eventi fissati sono 19 allo stadio, 2 alla Maura e 8 al Galoppo, per un totale di 29, ma già in questo modo, secondo il Coordinamento tutela cintura urbana di Milano-Parco Ovest, le regole della delibera non vengono rispettate: in particolare non vi sarebbero 2 giorni di pausa tra un evento e l'altro e, soprattutto, il 30 giugno si terranno 2 concerti, quello di Pezzali allo stadio e quello di Tedua al Galoppo: sarà impossibile rispettare i 78.500 spettatori fissati dalla delibera per una stessa serata.

La reazione di Vasco (e di Sala)

"L’Italia è l’unico paese al mondo, Milano più che altro, dove si pensa che gli spettacoli siano troppi", ha scritto Vasco Rossi sul suo profilo Instagram, criticando il presunto atteggiamento 'nimby' (not in my backyard) dei residenti di San Siro, aggiungendo: "Quindi bisogna farne meno perché altrimenti ci si diverte troppo. Bisogna restare a casa a piangere davanti al telegiornale".

Quanto a Sala, ha chiuso l'argomento rimandando tutto al 2025 per eventuali modifiche, affermando che "per il 2024 la programmazione è fatta e quindi non c’è più da discutere" e sottolineando che, a suo dire, "il 2024 è un po' più attento alle sovrapposizioni che possono creare problemi". E ancora: "Ascolto i residenti, capisco che 29 concerti sono tanti, però è ciò che succede nelle grandi città internazionali".

E quella dei Verdi

La reazione di Sala non è piaciuta ai Verdi (che hanno appena cambiato capogruppo: non è più Carlo Monguzzi, ma Tommaso Gorini): "Siamo sorpresi dalle parole del sindaco", hanno commentato: "La questione non sta nel modo in cui la mette Vasco Rossi, raccontando una contrapposizione rigida tra 'residenti nimby' contrari a qualsiasi attività di svago da un lato e comparto dei grandi eventi e appassionati di musica dall'altro. Si tratta di una semplificazione e di una falsità. Chi abita tra San Siro e il Gallaratese convive da sempre pacificamente con lo stadio e gli ippodromi. Se siamo arrivati a uno scontro è solo perché dal 2022 si è permesso di concentrare negli ippodromi e al Meazza tutti i grandi concerti che, prima del covid, erano distribuiti in diversi spazi dentro ma anche nelle immediate vicinanze della città".

Per i Verdi, "è vero che le grandi città attirano grandi eventi ed è per questo che altrettanto grande deve essere la pianificazione e l'organizzazione per rendere sostenibili queste operazioni e a preoccuparsi delle esigenze legittime di chi risiede nei dintorni di questi luoghi. Non chiediamo di fare meno concerti a Milano ma una riflessione profonda sugli impatti. Forse anche Vasco Rossi sa che, nei tour internazionali, le tappe previste a Milano hanno numeri di spettatori a serata decisamente superiori rispetto a quanto accade in altre città europee ben più popolose".