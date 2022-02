Finanziamento illecito alla Lega, chiesta condanna a otto mesi per Centemero

La procura di Milano, attraverso il pm Stefano Civardi, ha chiesto la condanna a otto mesi di reclusione per Giulio Centemero, politico milanese di 43 anni, capogruppo della Lega in commissione finanze alla Camera. La richiesta è arrivata nell'ambito del processo che vede Centemero, tesoriere del partito, imputato per finanziamento illecito.

Il caso è quello di un finanziamento di 40 mila euro che l'accusa ritiene sia stato concordato, tra il 2015 e il 2016, con l'allora patron di Esselunga Bernardo Caprotti, destinato all'associazione 'Più voci' di cui il politico leghista era legale rappresentante, per mascherare un finanziamento al partito. Per la stessa ragione (un presunto finanziamento illecito, ma stavolta di 250 mila euro da parte dell'imprenditore Luca Parnasi, attraverso l'associazione 'Più voci'), Centemero è indagato in un'inchiesta romana.