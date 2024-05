Truffa all'Inps su cassa integrazione, chiesto il processo per Daniela Santanché

Chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanché (Fdi) sulla cassa integrazione Covid. I pm di Milano Laura Pedio, Luigi Luzi e Maria Gravina contestano un ingiusto profitto e la percezione indebita della cassa integrazione in deroga prevista dai decreti Cura Italia, Rilancio, Ristori e altri provvedimenti urgenti varati dal governo durante la pandemia.

Si tratta in tutto di 126mila euro incassati tra il 2020 e il 2022 per 13 dipendenti delle sue società, mentre invece, secondo le indagini, i lavoratori avrebbero continuato a svolgere le proprie mansioni in smart working. Il rinvio a giudizio, oltre che per la ministra, è stato chiesto per il compagno Dimitri Kunz e per l'ex collaboratore Paolo Concordia. Coinvolte le società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria. In precedenza, Santanché aveva fatto sapere che avrebbe valutato la sua situazione politica dopo l'udienza del gup, "per rispetto del governo e del mio partito".

L'indagine era partita dalle dichiarazioni di un'ex dipendente che, per caso, parlando con un Caf, aveva scoperto di essere stata messa in cassa integrazione, nonostante avesse continuato a lavorare in smart working.

Su Visibilia, la procura di Milano ha chiuso anche un'altra indagine, questa volta per falso in bilancio, per omissioni sulle attività di vigilanza sull'osservanza della legge da parte degli amministratori della società, nonché omissioni sulle attività di accertamento sulla corrispondenza di bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sulle norme sulla valutazione del patrimonio sociale.