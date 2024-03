Chiodo (o vite) nel cibo per i bimbi a scuola: è il quarto caso in un mese

Un chiodo o una vite nel piatto di patate. È l'ennesimo ritrovamento di un corpo anomalo in un piatto di una mensa scolastica milanese. È successo martedì 26 marzo alla scuola elementare di via Ariberto, in centro (zona Sant'Ambrogio). La notizia è subito rimbalzata nelle chat di classe. Ma cos'è accaduto esattamente? Il Comune di Milano sta compiendo le verifiche, dunque è presto per capire le cause.

Il ritrovamento, però, è certo, così come la successiva compilazione del cosiddetto "Allegato E", il documento con cui si segnalano in forma ufficiale anomalie di questo tipo. Da quello che si è appreso, il documento è stato compilato da personale scolastico, mentre sarebbero stati assenti i genitori che, nella scuola, svolgono la funzione di commissari mensa.

Da quanto risulta a MilanoToday, l'oggetto (che sia un chiodo o una vite è una questione in corso di verifica) è stato trovato prima che un bambino lo ricevesse in un piatto. Nessuno, dunque, avrebbe rischiato di ingerirlo. Tuttavia è palpabile la preoccupazione tra i genitori della scuola. Anche perché, per Milano Ristorazione (la società che fornisce i pasti alle scuole di Milano, di proprietà comunale per il 99%), si tratta di un periodo decisamente "nero". È, infatti, il quarto ritrovamento di un corpo estraneo nel giro di un mese, dopo i due pezzi di vetro nei panini e l'insetto nel piatto di verdure. Escludendo la lama ritrovata qualche giorno fa, rivelatasi una (pessima) burla di un alunno.

Fdi: "Si valuti la sospensione del servizio"

Per il vetro nei panini, è indagato dalla procura di Milano il rappresentante legale della società produttrice. E, nel frattempo, Milano Ristorazione ha cambiato fornitore del pane. Nei giorni scorsi, il sindaco di Milano Beppe Sala aveva ribadito le scuse alla città, specificando però di ritenere che cambiare il fornitore, magari diversificando e 'spacchettando' il servizio tra più soggetti, potrebbe anche essere un rimedio peggiore. Di altro avviso Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, che aveva recentemente chiesto le dimissioni dell'assessora all'educazione Anna Scavuzzo. "La situazione, come denuncio da settimane, rimane estremamente allarmante", tuona ora: "Le famiglie milanesi devono essere rese edotte dello stato d'emergenza in corso. Se, come ha detto la stessa assessora Anna Scavuzzo, non ha restituito procedure 'non confromi', vuol dire che le falle del sistema non sono state ancora scoperte. È inaccettabile e non possiamo più perdere tempo. Vanno attivate procedure d'emergenza che portino anche alla sospensione del servizio. E le responsabilità politiche restano. Anzi, si aggravano di giorno in giorno".