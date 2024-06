Una pista ciclabile di Milano potrebbe essere intitolata alle "Staffette Partigiane"

Le Staffette Partigiane potrebbero avere un luogo dedicato a loro a Milano. E non un luogo qualsiasi, ma una pista ciclabile, quella recentemente realizzata in corso Sempione. Il consiglio comunale di Milano ha approvato lunedì sera un ordine del giorno in tal senso, presentato da Alessandro Giungi e Simonetta d'Amico del Partito democratico.

L'idea d'intitolare una strada ciclabile è dovuta al fatto che le staffette, durante la guerra di Liberazione, si spostavano quasi sempre in bicicletta, nei loro tragitti di collegamento tra le varie brigate oppure tra le città e le campagne, per trasferire informazioni o trasportare cose. "Il ruolo delle staffette - si legge nell'ordine del giorno - è universalmente riconosciuto come imprescindibile e fondamentale per la lotta di Resistenza, in quanto permetteva ai partigiani di trasmettere le direttive, gli ordini e le informazioni tra i vari comandi".

L'ordine del giorno è stato approvato con i voti della maggioranza e anche di qualche consigliere d'opposizione.