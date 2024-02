Cinisello Balsamo, la lega sulla proroga di nord milano ambiente: è un atto di responsabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Basta fake news! Sulla proroga di Nord Milano Ambiente tante menzogne da parte dell'opposizione!” Così dichiara il gruppo Lega di Cinisello Balsamo in consiglio comunale con riferimento alla vicenda della recente proroga di un anno del contratto di servizio di igiene urbana all'Ente comunale Nord Milano Ambiente, approvata con delibera del Consiglio Comunale dell'8 febbraio scorso. Si tratta – spiega l'assessore comunale all'ambiente di Cinisello Balsamo, Daniela Maggi - di una proroga tecnica fino al 31/12/2024 dell’attuale affidamento in capo alla società in house, Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A., interamente posseduta dall’Ente che, come si legge nel relativo provvedimento, è necessaria per garantire la continuità dello svolgimento di un servizio, quello di igiene urbana, che per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto se non a rischio di conseguenze peggiori per la città della proroga stessa. La delibera chiarisce che tale proroga avviene nelle more della definizione delle necessarie ed opportune modifiche al progetto tecnico del servizio, della definizione della nuova procedura di affidamento e della valutazione di eventuali operazioni straordinarie sovracomunali. Sul punto l'assessore ha spiegato inoltre che l’attuale scadenza del contratto in essere, non essendo allineata con il periodo di riferimento per la definizione della Tari, avrebbe determinato complicazioni nella redazione puntuale del Piano Economico Finanziario annuale del servizio, con conseguente rischio di aggravare il procedimento degli anni successivi a seguito di possibili conguagli infrannuali da gestire. Inoltre al fine di adeguare il servizio di igiene urbana agli obiettivi europei e nazionali, nonché alle indicazioni puntuali di AREA, gli uffici comunali stanno elaborando il nuovo progetto tecnico di gestione del servizio con le necessarie integrazioni operative organizzative e di investimento. “Fa specie - aggiunge il consigliere comunale della Lega, Michele Minutilli - che la sinistra non sappia ancora leggere i dati in suo possesso! Da quando il centrodestra governa, anno dopo anno, si è visto un incremento delle percentuali di raccolta differenziata a Cinisello Balsamo che tocca quasi il 60%. Oggi l'opposizione, che 9 anni fa è stata la firmataria del contratto all'Ente, vota contro la proroga in un momento in cui, data la complessità delle circostanze, l'atto si rende invece necessario per evitare ulteriori aggravi in capo ai cittadini ed al corretto funzionamento di un servizio che non può essere interrotto per la sua natura di servizio essenziale”. Il consigliere Minutilli replica infine alle dichiarazioni di inadeguatezza dell'attuale amministrazione da parte del Pd, intervenuto sul punto con una nota stampa il 9 febbraio scorso, ricordando che l'amministrazione Ghilardi in carica, sostenuta dalla coalizione di centrodestra è la stessa che lo scorso maggio ha vinto al primo turno con il oltre il 60% dei consensi e continuerà ad operare con senso di responsabilità e concretezza nell'interesse esclusivo della cittadinanza.