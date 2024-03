Manca il numero legale per la cittadinanza onoraria ad Assange

Nulla di fatto lunedì sera a Milano, in consiglio comunale, sull'ordine del giorno che chiede di conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange, l'attivista australiano fondatore di Wikileaks in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Alla votazione è mancato il numero legale, per cui se ne riparlerà alla prossima seduta, ma la votazione si sarebbe comunque risolta contro il testo: 12 contrari, 7 favorevoli e 5 astenuti.

Mentre l'alta corte britannica, dove Assange è detenuto, si pronuncerà a giorni sull'ultimo possibile suo ricorso contro l'estradizione, l'aula di Palazzo Marino ha discusso l'ordine del giorno, presentato da Enrico Fedrighini (gruppo misto), Rosario Pantaleo (Pd) e Carlo Monguzzi (Europa Verde). Diversi i riferimenti, in aula, al caso di Aleksej Navalny, il blogger e politico russo recentemente morto in carcere in Siberia, per il quale l'aula invece, poco prima, aveva espresso sostegno a iniziative in sua memoria. "La differenza con la Russia - ha detto Fedrighini - è dimostrare che pratichiamo il valore della libertà di stampa anche quando dà fastidio al potere", riferendosi alle azioni di Assange e di Wikileaks. Stesso concetto espresso da Pantaleo: "Abbiamo bisogno di più Assange, di tanti Assange a Mosca e a San Pietroburgo".

Il capogruppo del Pd Filippo Barberis ha ricordato che, due anni fa, il suo partito si era espresso contro la cittadinanza onoraria ad Assange in occasione di un'analoga proposta avanzata, allora, da Francesca Cucchiara di Europa Verde, modificandola con la contrarietà all'estradizione e la condanna della 'persecuzione giudiziaria' subita dall'attivista. "Ma la cittadinanza onoraria è stata attribuita da diverse città italiane, può fare lo stesso Milano", ha replicato Cucchiara: "Ha violato le regole, è vero, ma se oggi sappiamo che cosa è successo durante la guerra in Iraq lo dobbiamo a lui".

Democrazia e trasparenza

Nel testo dell'ordine del giorno si leggeva tra l'altro che Assange, secondo il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, sarebbe in detenzione arbitraria, e la contrarietà all'estradizione è stata dichiarata anche dal relatore Onu sulla tortura e dal Consiglio d'Europa; che "è un uomo innocente, un giornalista d'inchiesta che non ha mai commesso né incitato atti di violenza. Il suo unico crimine è avere cercato, scoperto e rivelato la verità su diversi fatti gravi e importanti. La sua non è semplicemente una battaglia di verità e di conoscenza: è una battaglia che riguarda il funzionamento di una moderna democrazia. Perché democrazia senza trasparenza è una parola vuota".

Per la cronaca, i 7 favorevoli sono stati i tre proponenti e poi gli altri consiglieri di Europa Verde, Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara, Alessandro Giungi del Pd e Marco Fumagalli della Lista Sala. I 5 astenuti sono stati nelle file del Pd, così come 11 dei contrari, a cui si è aggiunto il consigliere dei Riformisti-Italia Viva Gianmaria Radice. Nessuno, del centrodestra, ha invece partecipato al voto.