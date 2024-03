Assange, il Comune di Milano non gli dà la cittadinanza onoraria

Niente da fare per la cittadinanza onoraria a Julian Assange da parte del Comune di Milano. Il consiglio comunale, lunedì 11 marzo, ha respinto con 12 contrari e 7 favorevoli (oltre a 6 astenuti) l'ordine del giorno presentato da tre consiglieri di maggioranza, Enrico Fedrighini (misto), Carlo Monguzzi (Europa Verde) e Rosario Pantaleo (Pd).

Il precedente tentativo, lunedì 4 marzo, era andato a vuoto per mancanza del numero legale. Lunedì 11 è stata data per fatta la discussione nel merito e si è proceduto direttamente al voto, mentre all'esterno di Palazzo Marino alcune decine di persone manifestavano per chiedere la liberazione di Assange, l'attivista australiano fondatore di Wikileaks che rischia l'estradizione negli Stati Uniti (è attualmente detenuto per questo nel Regno Unito).

Hanno votato a favore i membri del gruppo di Europa Verde (Carlo Monguzzi, Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara), due consiglieri del Pd (Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi), uno della lista Sala (Marco Fumagalli) e uno del gruppo misto (Enrico Fedrighini). Contrari tre consiglieri della lista Sala, otto del Pd e il consigliere presente dei Riformisti. Astenuti sei consiglieri, tutti del Pd. Il centrodestra non ha partecipato al voto.

Anche nel 2022 la maggioranza di centrosinistra si era spaccata sul caso Assange: in quella occasione, Cucchiara di Europa Verde aveva presentato una analoga mozione per chiedere la cittadinanza onoraria. Il testo era stato approvato con due modifiche che escludevano la possibilità di conferire la cittadinanza onoraria.