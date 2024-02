Milano non discute se dare la cittadinanza onoraria a Julian Assange

L'attivista Julian Assange, fondatore di Wikileaks, per ora non sarà cittadino onorario del Comune di Milano. Il consiglio comunale, lunedì sera, non ha nemmeno discusso la proposta di conferire la cittadinanza onoraria, come invece già fatto da diverse città italiane (tra cui Roma, Napoli, Bari e Reggio Emilia), mentre l'australiano (in carcere nel Regno Unito) rischia l'estradizione negli Stati Uniti.

L'aula di Palazzo Marino ha votato contro l'anticipo di un ordine del giorno firmato da tre consiglieri di maggioranza (Enrico Fedrighini del gruppo misto, Carlo Monguzzi di Europa Verde e Rosario Pantaleo del Partito democratico), preferendo quindi andare avanti con la discussione dei punti previsti per la seduta. Solo 7 i favorevoli: oltre ai tre firmatari, gli altri due consiglieri di Europa Verde Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara, oltre al capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico e ad Alessandro Giungi del Pd. Tutti della maggioranza gli 11 contrari (del Pd e della Lista Sala), 16 gli astenuti (del Pd, dei Riformisti e del centrodestra). Aula spaccata, dunque, e toni accesi dopo la votazione, tanto che per qualche minuto la seduta è stata sospesa.

"Il tema della democrazia e della libertà di stampa viene ritenuto non meritevole di discussione nel consiglio eletto dai cittadini", ha commentato Fedrighini dopo il voto: "L'importante per alcuni (non tutti, per fortuna) è limitarsi a obbedire agli ordini. In silenzio come sempre". Durante la presentazione dell'ordine del giorno, sempre Fedrighini aveva sottolineato l'urgenza del dibattito, visto che il 20 febbraio l'Alta Corte britannica si pronuncerà sull'ultimo possibile appello di Assange contro l'estradizione negli Stati Uniti, dove rischia fino a 175 anni sulla base dell'Espionage Act, una legge antispionaggio del 1915 che non riconosce il pubblico interesse nella rivelazione di segreti per prevenire o perseguire crimini di guerra, torture e altro.

Ma, nonostante l'imminenza della decisione dell'Alta corte britannica, il consiglio comunale ha deciso di non anticipare la discussione nel merito. "Che vergogna", ha commentato Carlo Monguzzi, un altro dei tre firmatari: "La maggioranza ha votato contro la possibilità di votare la mozione su Assange, perché i capi non vogliono".

Il precedente

Nel mese di maggio del 2022, un altro tentativo (questa volta di Francesca Cucchiara di Europa Verde, oltre a Enrico Fedrighini allora nella lista Sala e Marco Mazzei, sempre della lista Sala) era andato a vuoto. In quella occasione, l'aula di Palazzo Marino aveva discusso la mozione nel merito, ma il Pd, con un emendamento, l'aveva modificata, togliendo il riferimento alla cittadinanza onoraria e anche alla condanna per l'estradizione, ma una generica censura al trattamento processuale subito da Assange.