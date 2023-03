Chi è Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e trasporti di Regione Lombardia

Claudia Maria Terzi è stata confermata come assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile nella nuova Giunta di Regione Lombardia. È uno dei nomi in "quota Lega" del nuovo esecutivo regionale. Terzi è molto vicina al ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, e dovrebbero esserle riconfermate le deleghe, peraltro parallele a quelle ministeriali di Salvini stesso.

La 48enne di Osio Sotto (Bergamo) è laureata in Giurisprudenza e di professione fa l'avvocato. È stata sindaco del Comune di Dalmine dal 2009 al 2013. Dal marzo 2013 a marzo 2018 è stata assessore regionale all'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, durante la presidenza di Roberto Maroni. Eletta alla Camera dei deputati nel marzo 2018. Nell'XI Legislatura, il 29 marzo 2018 è nominata dal presidente Attilio Fontana assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, ruolo che ricoprirà per un altro mandato.

Le materie rientranti nel suo incarico sono infrastrutture e opere pubbliche, mobilità, trasporto pubblico locale, porti e aeroporti, banda ultra larga. In particolare sul tema trasporti, durante la scorsa legislature non sono mancate le polemiche con le associazioni dei pendolari di Trenord. In particolare 24 comitati dei pendolari di tutte le province lombarde avevano firmato una lettera aperta inviata al presidente della Regione, Attilio Fontana, nella quale si chiedevano le dimissioni dell'assessore Terzi, indicata come la "responsabile del disastro" Trenord. Il tpl della Regione "ed in particolare quello su ferro sta conoscendo uno dei suoi più cupi periodi - si leggeva nella missiva - degradando continuativamente e in maniera ormai non più sostenibile".