Elezioni politiche 2022, i collegi di Milano: quelli in bilico, quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra

Con la riduzione del numero dei parlamentari, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre si riducono anche i collegi elettorali e le possibilità di candidatura. Diversamente dal resto del nord Italia, dove in gran parte il centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e i vari 'cespugli') sarebbe al momento in vantaggio, a Milano la partita è più aperta. Il centrosinistra si sente abbastanza tranquillo soprattutto nei collegi di Camera e Senato corrispondenti a Milano centro, dove nel 2018 sono stati eletti rispettivamente Bruno Tabacci (all'epoca per +Europa, che ha poi abbandonato) e Tommaso Cerno (Pd).

Ma questi collegi si sono allargati a territori limitrofi e questo potrebbe cambiare in parte l'esito elettorale. Con la diminuzione delle possibilità di candidarsi, i politici locali 'scalpitano'. Diversi consiglieri comunali del Pd di Milano hanno scritto una lettera aperta (destinazione il segretario Enrico Letta) per chiedere che, stavolta, sia valorizzato un esponente del partito locale. Una specie di 'premio' per la 'gavetta' a Palazzo Marino. La richiesta potrebbe essere accolta ma fare nomi è pressoché impossibile. Sarebbe anche un'occasione di ricambio generazionale.

I possibili candidati

In 'pole position' ci sarebbe Pierfrancesco Maran, attuale assessore alla casa, dato però anche per possibile candidato al consiglio regionale. Da tenere d'occhio anche Diana De Marchi, a cui nel 2018 è stato dato un collegio sicuramente perdente (Sesto San Giovanni) e lontano dal suo bacino elettorale principale (il Municipio 7 di Milano). Nel centrodestra il 'ricambio' potrebbe essere rappresentato da Marco Bestetti, consigliere comunale e leader nazionale di Forza Italia Giovani.

Oltre ai nuovi candidati va considerato che sono in 'fibrillazione' gli eletti, che naturalmente cercano di essere riconfermati. Data la riduzione del numero di parlamentari (e della disponibilità di posti per candidarsi), evidentemente sarà impossibile accontentare tutti, e molti dovranno rinuciare a ricandidarsi.

Le previsioni nei vari collegi

Chi è attento ai flussi elettorali avverte che non ci sono collegi realmente 'blindati' a Milano come, invece, nel 2018. Più sotto elenchiamo in dettagli i collegi con i quartieri di riferimento ma, in prima battuta, dei tre collegi cittadini uninominali alla Camera, il più 'facile' per il centrosinistra dovrebbe essere quello che comprende il centro storico ma anche, stavolta, diversi quartieri del semicentro, fino alla circonvallazione esterna. Il più agevole per il centrodestra, invece, quello che comprende i Municipi 4, 5, 6 e 7, quindi la fascia est, sud e ovest della città. Il più incerto il terzo e ultimo, quello dei Municipi 2, 8 e 9, a nord-ovest, nord e nord-est. Al Senato potrebbe risultare vincente il centrodestra nel collegio che comprende Sesto San Giovanni (e limitrofi) e i Municipi milanesi 8 e 9, mentre l'altro collegio, che comprende soltanto tutti gli altri Municipi milanesi, sarebbe più incerto.

Come si vota

La scheda sarà una sola. L'elettore avrà a disposizione i candidati nell'uninominale e nel plurinominale nello stesso 'lenzuolo'. E non sarà possibile il voto disgiunto tra l'uno e l'altro. Quindi l'elettore sceglierà un candidato nell'uninominale (si va per schieramenti, bisognerà vedere quali) e un singolo partito nel plurinominale. Non essendo possibile il voto disgiunto, il partito prescelto dovrà essere dello stesso schieramento dell'uninominale. Esempio pratico: se voto per il candidato unitario di centrodestra nel mio collegio uninominale, posso votare anche per un partito di centrodestra nel collegio plurinominale, ma non per un partito di un altro schieramento, pena l'annullamento della scheda.

Ed ora il dettaglio dei collegi a Milano, identificati accorpando diversi Nil (Nuclei di identità locali) i cui dettagli ulteriori (mappe e strade) si possono consultare qui.

I collegi uninominali della Camera a Milano

Lombardia 1 - U07 "Loreto"

NIL 13 - Greco, NIL 14 - Niguarda - Ca' Granda, NIL 15 - Bicocca, NIL 16 - Viale Monza, NIL 17 - Adriano, NIL 18 - Parco Lambro - Cimiano, NIL 19 - Padova, NIL 20 - Loreto, NIL 22 - Città Studi, NIL 23 - Lambrate, NIL 64 - Trenno, NIL 65 - Gallaratese, NIL 66 - QT8, NIL 71 - Villapizzone, NIL 72 - Maggiore - Musocco, NIL 73 - Cascina Triulza - Expo, NIL 74 - Sacco, NIL 75 - Stephenson, NIL 76 - Quarto Oggiaro, NIL 77 - Bovisa, NIL 79 - Dergano, NIL 80 - Affori, NIL 81 - Bovisasca, NIL 82 - Comasina, NIL 83 - Bruzzano, NIL 84 - Parco Nord.

Lombardia 1 - U08 "Bande Nere"

NIL 24 - Parco Forlanini - Ortica, NIL 25 - Corsica, NIL 29 - Ortomercato, NIL 30 - Mecenate, NIL 31 - Parco Monlue' - Ponte Lambro, NIL 32 - Triulzo Superiore, NIL 33 - Rogoredo, NIL 34 - Chiaravalle, NIL 35 - Lodi - Corvetto, NIL 36 - Scalo Romana, NIL 37 - Ex OM - Morivione, NIL 38 - Ripamonti, NIL 39 - Quintosole, NIL 40 - Ronchetto delle Rane, NIL 41 - Gratosoglio - Ticinello, NIL 42 - Stadera, NIL 43 - Tibaldi, NIL 45 - San Cristoforo, NIL 46 - Barona, NIL 47 - Cantalupa, NIL 48 - Ronchetto sul Naviglio, NIL 49 - Giambellino, NIL 52 - Bande Nere, NIL 53 - Lorenteggio, NIL 54 - Muggiano, NIL 55 - Baggio, NIL 56 - Forze Armate, NIL 57 - Selinunte, NIL 60 - San Siro, NIL 61 - Quarto Cagnino, NIL 62 - Quinto Romano, NIL 63 - Figino, NIL 85 - Parco delle Abbazie, NIL 86 - Parco dei Navigli, NIL 87 - Parco Agricolo Sud, NIL 88 - Parco Bosco in Città.

Lombardia 1 - U09 "Buenos Aires - Venezia"

NIL 1 - Duomo, NIL 2 - Brera, NIL 3 - Giardini Porta Venezia, NIL 4 - Guastalla, NIL 5 - Vigentina, NIL 6 - Ticinese, NIL 7 - Magenta - San Vittore, NIL 8 - Parco Sempione, NIL 9 - Garibaldi Repubblica, NIL 10 - Centrale, NIL 11 - Isola, NIL 12 - Maciachini - Maggiolina, NIL 21 - Buenos Aires - Venezia, NIL 26 - XXII Marzo, NIL 27 - Porta Romana, NIL 28 - Umbria - Molise, NIL 44 - Navigli, NIL 50 - Tortona, NIL 51 - Washington, NIL 58 - De Angeli - Monte Rosa, NIL 59 - Tre Torri, NIL 67 - Portello, NIL 68 - Pagano, NIL 69 - Sarpi, NIL 70 - Ghisolfa, NIL 78 - Farini.

I collegi plurininominali della Camera a Milano

A Milano città ci sarà un solo collegio plurinominale, che unisce i tre collegi uninominali visti sopra, oltre a quello di Rozzano e quello di Legnano, che comprendono parti della Città metropolitana.

I collegi uninominali del Senato a Milano

Lombardia 1 - U03 "Buenos Aires - Venezia"

NIL 1 - Duomo, NIL 2 - Brera, NIL 3 - Giardini Porta Venezia, NIL 4 - Guastalla, NIL 5 - Vigentina, NIL 6 - Ticinese, NIL 7 - Magenta - San Vittore, NIL 8 - Parco Sempione, NIL 9 - Garibaldi Repubblica, NIL 10 - Centrale, NIL 11 - Isola, NIL 12 - Maciachini - Maggiolina, NIL 13 - Greco, NIL 14 - Niguarda - Ca' Granda, NIL 15 - Bicocca, NIL 16 - Viale Monza, NIL 17 - Adriano, NIL 18 - Parco Lambro - Cimiano, NIL 19 - Padova, NIL 20 - Loreto, NIL 21 - Buenos Aires - Venezia, NIL 22 - Città Studi, NIL 23 - Lambrate, NIL 24 - Parco Forlanini - Ortica, NIL 25 - Corsica, NIL 26 - XXII Marzo, NIL 27 - Porta Romana, NIL 28 - Umbria - Molise, NIL 29 - Ortomercato, NIL 30 - Mecenate, NIL 31 - Parco Monlue' - Ponte Lambro, NIL 32 - Triulzo Superiore, NIL 33 - Rogoredo, NIL 34 - Chiaravalle, NIL 35 - Lodi - Corvetto, NIL 36 - Scalo Romana, NIL 37 - Ex OM - Morivione, NIL 38 - Ripamonti, NIL 39 - Quintosole, NIL 40 - Ronchetto delle Rane, NIL 41 - Gratosoglio - Ticinello, NIL 42 - Stadera, NIL 43 - Tibaldi, NIL 45 - San Cristoforo, NIL 46 - Barona, NIL 47 - Cantalupa, NIL 48 - Ronchetto sul Naviglio, NIL 49 - Giambellino, NIL 50 - Tortona, NIL 51 - Washington, NIL 52 - Bande Nere, NIL 53 - Lorenteggio, NIL 54 - Muggiano, NIL 55 - Baggio, NIL 56 - Forze Armate, NIL 57 - Selinunte, NIL 58 - De Angeli - Monte Rosa, NIL 59 - Tre Torri, NIL 60 - San Siro, NIL 61 - Quarto Cagnino, NIL 62 - Quinto Romano, NIL 63 - Figino, NIL 67 - Portello, NIL 68 - Pagano, NIL 69 - Sarpi, NIL 70 - Ghisolfa, NIL 78 - Farini, NIL 84 - Parco Nord, NIL 85 - Parco delle Abbazie, NIL 86 - Parco dei Navigli, NIL 87 - Parco Agricolo Sud, NIL 88 - Parco Bosco in Città.

Lombardia 1 - U04 "Sesto San Giovanni"

NIL 64 - Trenno, NIL 65 - Gallaratese, NIL 66 - QT8, NIL 71 - Villapizzone, NIL 72 - Maggiore - Musocco, NIL 73 - Cascina Triulza - Expo, NIL 74 - Sacco, NIL 75 - Stephenson, NIL 76 - Quarto Oggiaro, NIL 77 - Bovisa, NIL 79 - Dergano, NIL 80 - Affori, NIL 81 - Bovisasca, NIL 82 - Comasina, NIL 83 - Bruzzano. E diversi Comuni della Città metropolitana.

I collegi plurininominali del Senato a Milano

La città di Milano è inserita interamente nel collegio plurinominale P02 che comprende anche i collegi uninominali U03 e U04, oltre ad altri.