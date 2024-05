La roccaforte del centrosinistra alla prova delle Europee

Nel nostro viaggio a ritroso partiamo dalle puntate più recenti, dalle elezioni politiche del 2022, quello che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, e dalle regionali del 2023, che hanno confermato Attilio Fontana alla guida della regione. In entrambi i casi, seguendo una tendenza ormai consolidata, la città di Milano, nel suo complesso, vota in maniera sensibilmente difforme sia rispetto alle tendenze nazionali sia rispetto al voto della regione. Alle elezioni politiche, nel collegio U03 del Senato, quello al quale sono iscritti quasi il 90% degli elettori milanesi, il centrosinistra ottenne oltre il 39% dei voti, distanziando di quasi sei punti il centrodestra. Il cosiddetto terzo polo, allora retto dal fragile sodalizio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda prese il 16% dei voti validi, cioè più del doppio della media nazionale, mentre il Movimento 5 Stelle con il 6,8% ben al di sotto della metà del risultato ottenuto su tutto il territorio italiano. In quell’occasione, il partito più votato a Milano risultò il Partito Democratico, con il 26% dei voti, mentre Fratelli d’Italia si fermò al 18,9% Per una curiosa ed emblematica coincidenza, le proporzioni e le cifre risultano esattamente invertite rispetto al dato nazionale, con il partito di Meloni che si attestò appunto al 26% mentre il Pd non sfiorò senza toccarlo il 19%. Tuttavia, allargando il quadro alla regione Lombardia, a quelle stesse elezioni politiche il quadro mutava radicalmente. il Centrodestra guidato da Giorgia Meloni superò addirittura il 50% dei consensi, quasi doppiando un centrosinistra fermo a quota 27%. Per la coalizione vincitrice un risultato migliore di quello nazionale di circa sei punti percentuali; per quella sconfitta un esito migliore di quello nazionale di circa un punto. Il terzo polo superò il 10%, il Movimento 5 stelle si fermò al 7,3%.

