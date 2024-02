L'ex Br Alberto Franceschini tra gli identificati alla commemorazione per Navalny

Tra le persone identificate domenica pomeriggio ai giardini intitolati ad Anna Politkovskaja, mentre deponeva fiori in ricordo del politico e blogger russo Aleksej Navalny, oppositore di Putin morto il 16 febbraio in un carcere siberiano, è Alberto Franceschini, ex membro delle Brigate Rosse. Lo rende noto l'Adnkronos. Franceschini, che oggi ha 76 anni, iniziò l'attività politica a Reggio Emilia con un altro ex Br, Prospero Gallinari, e nel 1970 fondò le Brigate Rosse a Milano insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Dissociatosi dalla lotta armata nel 1982, uscì dal carcere 10 anni dopo. Scrisse il libro "Mara, Renato e io", sulla sua esperienza nelle Br.

La commemorazione per Navalny era stata organizzata dall'associazione Annaviva, intitolata (come i giardini) alla giornalista russa Anna Politkovskaja, a sua volta assassinata a Mosca nel 2006. Sull'identificazione della dozzina di partecipanti da parte di tre agenti della Digos erano scaturite polemiche con un'eco nazionale. Lunedì pomeriggio la questura di Milano ha fatto sapere che il personale si era recato sul posto per identificare il promotore, cioè colui che aveva inviato una email per preannunciare la presenza di 3 persone ai giardini, senza allegare un documento d'identità.

Gli agenti si sono dunque recati per acquisire i documenti dell'organizzatore, che peraltro non sarebbe stato presente, e hanno trovato una dozzina di partecipanti. "La contemporanea identificazione di tutti i presenti, effettuata d’iniziativa dagli operanti per un eccesso di zelo, non aveva alcuna finalità di impedire l’esercizio delle libertà dei partecipanti all’iniziativa", si leggeva lunedì pomeriggio in una annotazione della questura.

Le commemorazioni di lunedì

L'associazione Annaviva ha ripetuto la commemorazione nel pomeriggio di lunedì ai giardini, mentre verso sera, in piazza della Scala, si è svolta una manifestazione di Ponte Atlantico a cui hanno aderito molti partiti politici e i consiglieri comunali, che hanno interrotto la seduta apposta per parteciparvi. Tuttavia il consiglio comunale non ha discusso un ordine del giorno per conferire a Navalny la cittadinanza onoraria di Milano, e nei prossimi giorni verrà depositata una mozione per chiedere l'intitolazione di una via al dissidente russo: non una qualunque, ma l'attuale via Sant'Aquilino a San Siro, dove ha sede il consolato della Federazione russa: la stessa iniziativa, attraverso una petizione su Change, è stata proposta dalla Comunità dei Russi Liberi di Milano.