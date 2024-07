Roberta Guaineri ricordata in consiglio comunale: "Abbiamo condiviso impegno e amicizia con lei"

Commemorata in consiglio comunale l'ex assessora allo sport (dal 2016 al 2021) Roberta Guaineri, scomparsa a 57 anni mentre si trovava in Sardegna, i cui funerali si sono tenuti sabato scorso alla basilica di Sant'Ambrogio. La presidente del consiglio comunale, Elena Buscemi, ha letto un lungo testo per ricordare Guaineri non solo come assessore, ma anche come avvocata, amica, attivista politica (è stata segretaria di un circolo del Pd) e madre.

"Molti di noi l'hanno conosciuta e hanno condiviso con lei momenti di confronto e impegno per la nostra città, ma anche di leggerezza e amicizia", ha detto Buscemi: "Molti di noi venerdì erano a Sant'Ambrogio per il suo funerale e in questi giorni in tanti hanno ricordato Roberta con affetto. Diversi di noi l'hanno salutata dedicandole un pensiero o una foto condivisa, molte delle quali scattate in occasioni pubbliche, in cerimonie o eventi sportivi". Poi ha ricordato "la foto scattata a Losanna, in occasione dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali. Un'impresa alla quale Roberta ha lavorato in prima persona da assessora allo sport e al turismo della prima giunta Sala, e che rimarrà forse la più importante traccia del suo impegno pubblico per la città".

Tra gli altri impegni da assessora di Guaineri, Buscemi ha ricordato "i problemi degli impianti sportivi, la sostenibilità di Milanosport, la massima accessibilità alle infrastrutture anche dal punto di vista delle tariffe, lo sviluppo e l'internazionalizzazione del turismo della nostra città". E poi le imprese sportive. Con un pizzico d'emozione, Buscemi ha ricordato la Granfondo del Naviglio a cui le due politiche hanno partecipato, concludendola insieme, e le attività di Guaineri: "Scalava cime impegnative, gareggiava nel triathlon, in bicicletta e nella corsa. Nuotava".

"Alla sua famiglia, ai suoi amici e a chi, come noi in quest'aula, le ha voluto bene, il nostro abbraccio e le nostre condoglianze", ha concluso Buscemi. Poi l'applauso del consiglio comunale.