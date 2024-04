Commemorazione del 7 ottobre, Meghnagi a Sardone: "No propaganda in sinagoga"

Standing ovation per Daniele Nahum e Roberto Cenati alla sinagoga di Milano, domenica 7 aprile, nel corso della commemorazione degli attentati di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Anche la senatrice a vita Liliana Segre, a sua volta omaggiata dalla comunità, si è alzata per ringraziare Nahum e Cenati: il primo ha lasciato il Partito democratico, il secondo si è dimesso da presidente provinciale dell'Anpi, entrambi contestando l'uso del termine "genocidio" per descrivere la reazione di Israele proprio agli attentati del 7 ottobre. "Voglio ringraziare - ha detto Milo Hasbani, vice presidente dell'Unione delle comunità ebraiche di Milano - due persone che non hanno scelto la poltrona e si sono dimessi", riferendosi proprio al politico ex Pd, ormai nel gruppo dei Riformisti in consiglio comunale, e all'ex leader dell'associazione dei partigiani.

Durante la cerimonia non sono mancate alcune polemiche, soprattutto in seguito all'intervento di Silvia Sardone, consigliera comunale ed eurodeputata della Lega, 'rimproverata' dal presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. Sardone aveva detto che "qualche benpensante dice che bisogna dialogare. Dialogo con chi? Con chi rapisce e violenta le donne? Ho anche sentito dire che Israele dovrebbe accettare col sorriso di avere, come vicini, chi vuole sterminarli". Poi la leghista aveva ricordato la sua mozione in Comune, a sostegno di Israele ("e sapete già la posizione del Comune, quindi non mi dilungo in merito"), e aveva citato gli insulti contro Israele al corteo contro i Cpr, sabato pomeriggio, oltre alle due persone ebree aggredite fuori da una scuola. "Questa parte politica la vediamo sfilare alle manifestazioni con chi vorrebbe cancellare Israele", aveva detto la leghista.

Poco dopo, prendendo la parola, Meghnagi ha replicato: "Non siamo qui per fare politica e non accettiamo che si faccia propaganda elettorale. Ringrazio la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi. Siamo ebrei milanesi e abbiamo il piacere di avere tutti qua. Grazie a tutti i politici che sono qui a sostenerci. E mi scuso se c'è stato qualche inconveniente". Una frase che ai più è suonata come un 'rimprovero' a Silvia Sardone. Tra l'altro Meghnagi in passato era stato 'tacciato' di essere di aperte simpatie per il centrodestra. Nel maggio del 2022, per esempio, una parte della Comunità ebraica aveva chiesto le sue dimissioni dopo una sua lettera indirizzata a Ignazio La Russa e Giorgia Meloni, letta durante una convention di Fratelli d'Italia.

"Liberare gli ostaggi"

A margine dell'incontro, Alfonso Arbib, rabbino capo di Milano, ha detto che "c'è stata grande solidarietà, all'inizio, dopo gli attacchi del 7 ottobre, ma dopo, col tempo, le cose sono state dimenticate. Abbiamo assistito a un'ondata di antisemitismo. E ci sono ancora 130 persone rapite, che stanno subendo violenze. Chiediamo che siano liberate immediatamente e senza condizioni".

E, per Meghnagi, quelli di Hamas "sono terroristi che fanno male agli israeliani e anche ai palestinesi. Quella del 7 ottobre è stata la più grave strage di ebrei dopo la Shoah, con la morte di 1.500 persone e il ferimento di altre 6.100 solo quel giorno. Oggi l'occidente dice di fermare la guerra, ed è giusto, la guerra è ignobile dappertutto, ma rilasciate gli ostaggi e stop ai missili su Israele". Meghnagi ha poi ricordato che "Gaza è libera da 19 anni", durante i quali "invece di armi e tunnel perché non si è pensato a costruire case, ospedali, energia elettrica e acqua potabile?".

E Daniele Nahum, consigliere comunale dei Riformisti dopo avere lasciato il Pd, ha ricordato lo slogan proposto da Primo Minelli, nuovo presidente provinciale dell'Anpi, per il 25 aprile ("Cessate il fuoco ovunque"), definendolo "vergognoso" e proponendo che tutte le forze politiche partecipino al corteo della Liberazione "sotto le bandiere dello spezzone della Brigata ebraica".