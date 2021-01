"Case della salute in ogni quartiere di Milano". Il flashmob di Milano Unita contro la sanità lombarda

Flashmob della lista Milano Unita (che raccoglie il mondo a sinistra del Pd) sotto il palazzo della Regione Lombardia per chiedere nuovamente il commissariamento della sanità lombarda. All’iniziativa i militanti hanno esposto lo striscione "Gestione inadeguata, sanità commissariata" e cartelli contro la Legge 23 sul sistema sanitario regionale.

"La prima uscita pubblica sulla sanità, della neoassessora al welfare Letizia Moratti, che ha proposto di inserire nei criteri di distribuzione dei vaccini anche il Pil, descrive in modo chiaro la visione che ha la destra della società: comunità di persone divise per classe, dove la povertà è considerata come una colpa che rende meno meritevoli, anche di essere vaccinati e quindi di vivere", ha dichiarato Francesco Laforgia, senatore di LeU, firmatario dell’interrogazione al Ministro della Salute sul commissariamento della sanità lombarda.

"Questa dichiarazione è ancora più grave se letta a fronte della gestione fallimentare della pandemia e del collasso del modello privatistico della sanità in Lombardia, in ritardo sia sulle vaccinazioni Covid sia sulle vaccinazioni antinfluenzali, che non riesce a garantire il diritto alla cura di milioni di cittadine e cittadini. La Regione corre ulteriori rischi nelle mani di questi amministratori inadeguati, il numero di contagi e il numero dei morti continua a crescere, per questo chiediamo il commissariamento della sanità lombarda e un maggiore investimento nella medicina territoriale, con il concorso dei Comuni".

"E' necessario che anche i Comuni si attivino nel sostegno delle persone più fragili, così come hanno fatto le esperienze di solidarietà attiva a Milano", ha aggiunto Rahel Sereke: "È importante che il Comune abbia una parte attiva nella definizione dei piani socio-sanitari territoriali e che solleciti la Regione a programmare nel comune di Milano la realizzazione delle Case della Salute". Un punto qualificante, questo, del programma di Milano Unita: "Ne chiediamo l'istituzione in tutti i quartieri di Milano, secondo gli standard previsti dagli ultimi provvedimenti del Governo. Il comune deve stipulare accordi con le agenzie sanitarie per migliorare i servizi per i cittadini".