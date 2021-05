Il prefetto scioglie il consiglio comunale di Opera: arriva il commissario straordinario

Arriva il commissario prefettizio a Opera: sarà Donatella Cera. Assume le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Lo rende noto la prefettura di Milano con una comunicazione ufficiale. La nomina del commissario è stata necessaria in seguito alle dimissioni del sindaco Antonino Nucera, presentate il 17 aprile, che comportano lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina del commissario straordinario passati i termini di legge.

L'8 aprile il sindaco in carica, Antonino Nucera, alla guida di una giunta di centrodestra, era stato arrestato con pesanti accuse sugli appalti pubblici nel territorio comunale. Insieme ad altre quattro persone (tre imprenditori e una dirigente tecnica del Comune) risponde di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e traffico di rifiuti in un'inchiesta coordinata dalla procuratrice antimafia Alessandra Dolci.

Secondo le accuse, gli indagati avrebbero "orientato" alcuni appalti pubblici in favore di imprenditori conniventi. Durante le indagini sarebbero stati anche documentati reati di tipo ambientale riferiti allo smaltimento di rifiuti provenienti in prevalenza da cantieri stradali o edili. Come da procedura, il prefetto Renato Saccone aveva sospeso il sindaco assegnandone finora le funzioni al vice sindaco, Ettore Fusco.

La nomina del commissario straordinario, con contestuale scioglimento del consiglio comunale, apre la strada alle elezioni anticipate. Secondo la normativa, queste cadono nel primo turno utile disposto dal Ministero dell'Interno che, in questo caso, è l'autunno 2021 (slittato per la pandemia covid rispetto a maggio-giugno). Ciò significa che ad Opera si dovrebbe andare al voto tra pochi mesi.

Donatella Cera, padovana, classe 1962, è vice prefetto di Milano. E' già stata in passato commissario prefettizio in diversi Comuni tra cui Peschiera Borromeo. Sarà affiancata, come sub-commissario, da Rita Di Donna.