Quando si vota per le Comunali 2023 nel Milanese e in Lombardia

Tornano al voto i lombardi a metà maggio. Le Comunali saranno un importante banco di prova prima delle Europee. Molti sono i piccoli Comuni coinvolti. Nel Milanese si voterà in 12 comuni: Arese, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro Maggiore, Cinisello, Cisliano, Cologno, Gorgonzola, Zibido San Giacomo. Cinisello, Cologno e Gorgonzola i maggiori centri alle urne.

Le prossime elezioni amministrative si terranno il prossimo 14 e 15 maggio 2023. Si sceglierà anche il nuovo sindaco a Sondrio e Brescia tra le città più grandi lombarde.

La Lombardia è la prima regione d’Italia per numero di Comuni al voto: 106 su un totale di 1.504, nella maggior parte dei casi la sfida si risolverà al primo turno visto che 94 paesi hanno una popolazione inferiore a 15mila abitanti, mentre per 12 città potrebbero rivelarsi necessari i "tempi supplementari" con i ballottaggi tra primo e secondo in programma il 28 e il 29 maggio.

La provincia con più Comuni al voto è Brescia con 17 sindaci da decidere, seguono Bergamo con 11, Cremona con 7, Lecco con 5, Lodi con 6, Mantova 5, Milano 12, Monza 7, Pavia 11, Sondrio e Varese con 7 ciascuno.