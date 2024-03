Milano e Cernusco sul Naviglio sono stati premiati come "plastic free"

Milano e Cernusco sul Naviglio sono "Comuni Plastic Free": hanno ottenuto il riconoscimento (giunto alla terza edizione) ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica. Sono 111 le amministrazioni in tutta Italia ad avere ottenuto il riconoscimento, basato su 5 pilastri (lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con l'associazione) e su 23 punti specifici.

I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento sono stati divisi in tre fasce, a seconda del merito. Tre 'tartarughe' (il massimo possibile) sono state assegnate a sette Comuni italiani, tra cui uno lombardo: Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. E poi Ferrara, Legnago (Verona), Mogliano Veneto (Treviso), Tortora (Cosenza), Termoli (Campobasso) e Bacoli (Napoli).

La Lombardia è presente con nove Comuni in totale: tre 'tartarughe' per Borgo Virgilio (Mantova), due 'tartarughe' per Milano, Cernusco sul Naviglio (Milano) e Monza; una 'tartaruga' per Pavia, Landriano (Pavia), Brugherio (Monza-Brianza), Villasanta (Monza-Brianza) e Olgiate Molgora (Lecco). Per l'amministrazione milanese era presente il sindaco Beppe Sala, che ha ricevuto il riconoscimento (è la prima volta per il capoluogo lombardo). Presente anche la vice presidente del Senato Licia Ronzulli, mentre il ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato attraverso un video messaggio nel quale ha detto, tra l'altro, che "serve uno sforzo collettivo e tutti siamo chiamati a consumare meno, riducendo gli sprechi e recuperando materiali".