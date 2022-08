con italia viva e azione per l'#italiasulserio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

C’è una comunità che va controcorrente e che non si rassegna al populismo. Questa incredibile comunità ha creato una casa politica che sta insieme sulle idee. Idee che sono espresse nel programma della lista “Azione - Italia Viva - Calenda”. Un programma che parte dall’Agenda Draghi ma che invita i lettori a guardare oltre: che pone obiettivi a breve, medio e lungo termine. Perchè solo così si potrà valorizzare i fondi del PNRR e guardare verso il futuro. Un futuro che deve includere visione, coraggio e investimenti. Perchè non è più il tempo del conservatorismo, del fingere che “tutto cambia perché nulla cambi”. Abbiamo bisogno di una politica che parli alle imprese, ma che non abbandoni le famiglie. Che investa sul family act, sui diritti e le riforme. Che si prenda il coraggio di riformare la scuola, alzando l’obbligo scolastico, e portando le scuole superiori a 4 anni. Che introduca la separazione delle carriere dei magistrati. Che continui a credere nell’Europa e in Mario Draghi. Che “veda” l’Italia, sul serio. Le idee però resterebbero dentro i volantini e i programmi se non corressero sulle gambe di tante donne e tanti uomini che mettono al centro il bene comune. La volontà di fare politica si esprime con un attivismo che trasforma il semplice cittadino in un cittadino o una cittadina “attivo/a”. Ognuno mette in campo il meglio di sè: nell’organizzazione, nella comunicazione, nell’identificazione dei temi più interessanti per un territorio. Semplicemente perchè è in grado di ascoltare o di raccontare in maniera convincente un progetto. Da sempre la politica mette al centro le persone; oggi la politica è sempre meno al centro della vita delle persone. La digitalizzazione e l’online sono state soluzioni per raggiungere in poco tempo grandi numeri e pubblici diversi. Ma gli esseri umani sono sociali per loro stessa natura. Parlare di contenuti vis a vis permette di aprire un dibattito e un confronto positivo e arricchente. Anche se magari non se ne esce sempre vincitori. Queste elezioni anticipate, le prime che hanno visto i partiti confrontarsi con il taglio dei parlamentari, sono un’incredibile opportunità. C’è la possibilità - il prossimo 25 settembre - di riconoscere chi ha fatto campagna elettorale per tutta questa legislatura e chi invece ha lavorato per rispondere alle crisi e ha posto le basi per affrontare le prossime sfide. Complesse, sfidanti, ma non impossibili. L’unico voto utile è quello per mandare in Parlamento chi farà la differenza. A voi la matita per scegliere l’Italia dei prossimi 5 anni. Gaia Raisoni coordinatrice per Italia Viva a Rho e nella zona nord-ovest di Milano Metropolitana Nella foto, incontro tra coordinatori e attivisti di Azione e Italia Viva a Rho (MI)