Concerti, ai residenti non piace il piano del Comune di Milano

Le email diversificate agli acquirenti dei biglietti saranno lo strumento fondamentale con cui i promoter dei concerti estivi di Milano si sono impegnati a comunicare agli spettatori come raggiungere le tre sedi degli spettacoli: lo stadio Meazza, l'Ippodromo del Galoppo e l'Ippodromo La Maura. L'obiettivo condiviso con Comune di Milano e prefettura è quello di incrementare il più possibile l'uso dei mezzi pubblici, contando che oltre il 61% degli spettatori proviene da fuori Lombardia.

Il piano prevede che, con un mese di anticipo sulla data del concerto, il promoter mandi un'email con le informazioni, facendo poi due "richiami" a 14 giorni e a 2 giorni dal concerto. Un esempio di messaggio che arriverà agli spettatori? "Per te, che arrivi da Torino, se raggiungerai il concerto in auto, ti suggeriamo il parcheggio X e di raggiungere la location utilizzando la fermata Y della metropolitana M1". Informazioni più generiche saranno inoltre disponibili sui siti internet dei promoter e delle manifestazioni (come quello degli I-days), nonché ovviamente sui social network e tramite i media partner.

La comunicazione mirata è uno dei cardini della delibera varata il 3 maggio dal Comune di Milano per limitare i disagi dei residenti nelle zone di San Siro e Lampugnano rispondendo alle grandi criticità dell'anno scorso, con parcheggi selvaggi e traffico insostenibile. Gli altri cardini: non più di 78.500 persone contemporaneamente, nello stesso giorno, tra le tre strutture; sospensione dei concerti per almeno due giorni nei tre siti contemporaneamente in ciascuna settimana di programmazione. E non più di 15 concerti in deroga ai limiti acustici nei due ippodromi, di cui non più di 5 alla Maura (dove peraltro sono previsti 4 concerti, ma lo vedremo poi).

Le critiche dei residenti

Una delibera che, però, pare avere scontentato i residenti, che avevano "sospeso" il giudizio proprio in attesa del testo di Palazzo Marino. I residenti, nel dettaglio, chiedevano un limite di pubblico per ogni sito, ma questa richiesta non è stata accolta, e chiedevano di "obbligare" gli spettatori a recarsi a un determinato parcheggio di riferimento, mentre si è optato per il consiglio. Peraltro i residenti fanno notare che i parcheggi d'interscambio, durante la settimana feriale, sono occupati dai pendolari, per cui sarà complicato trovare posti auto liberi.

Viene poi istituita una specie di "zona rossa" vicino alla Maura, ma per i residenti sarebbe troppo piccola, sebbene sia stata allargata a parte del quartiere di Trenno e a via Cascina Bellaria, su suggerimento di Amat che, tra l'altro, aveva anche sconsigliato fortemente la concomitanza di due concerti se uno dei due si fosse tenuto alla Maura, per via dell'appesantimento dei flussi in uscita dalla location. Ed effettivamente nelle giornate di concerto alla Maura (4 in tutta l'estate, come detto), non sono previsti altri concerti né al Meazza né al Galoppo.

I residenti contestano poi che nella delibera del Comune di Milano non siano stati previsti né stewart distribuiti sul territorio per aiutare nell'orientamento di chi fa il tragitto a piedi (Amat, nella sua relazione, indica, tra le criticità, anche i flussi pedonali), né un piano igienico nelle aree adiacenti, nonostante sia un problema ampiamente denunciato dai cittadini nell'estate del 2023. Mancherebbero i wc chimici sul suolo pubblico e lungo i tragitti, con conseguenti (e facilmente immaginabili) disagi per i residenti "il giorno dopo".

I concerti del 2024

Saranno 30 i concerti previsti nell'estate del 2024 nelle tre location, di cui 4 alla Maura, la più "preoccupante" dal punto di vista delle criticità, e in quei giorni, come già accennato, non sono previsti altri concerti né al Galoppo né al Meazza. A ben vedere, in realtà, l'unico giorno in cui sono previsti due concerti è domenica 30 giugno con Tedua al Galoppo e Max Pezzali al Meazza. La delibera indica non più di 78.500 persone nella stessa giornata, e questo limite non sembra potrà essere rispettato: stando ai dati forniti dagli organizzatori dei concerti, si prevedono 30mila spettatori per Tedua e 55mila spettatori per Pezzali. Cioè 85mila. Va detto però che, al 15 marzo, i biglietti venduti erano rispettivamente poco più di 10mila (per Tedua) e 32.600 (per Pezzali). Probabilmente basterà non spingere troppo sugli omaggi per rispettare il limite di 78.500.

Per il Meazza, le presenze più numerose previste sono quelle di Taylor Swift (13 e 14 luglio) con 64mila persone a serata, tra l'altro con biglieti già tutti venduti. Oltre 60mila le presenze previste per Sfera Ebbasta (24 e 25 giugno), mentre le sette serate di Vasco sono date a circa 56.700 spettatori, e anche Springsteen (1 e 3 giugno) è sotto 60mila. Fanalini di coda (sempre stando alla previsione) i Negramaro con 48mila spettatori il 22 giugno.

Parlando di Ippodromo del Galoppo, dove si terranno 7 concerti in tutto, le presenze prevista variano dai 15mila spettatori per Doja Cat (27 giugno) agli oltre 30mila per Tedua, Calcutta e Sum41 + Avril Lavigne. Alla Maura, invece, la previsione raggiunge i 78.500 spettatori per tutte e quattro le serate in calendario: Metallica (29 maggio), Lana del Rey (4 giugno), Green Day (16 giugno) e Stray Kids (12 luglio).