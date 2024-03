San Siro, ci saranno lavori all'Ippodromo La Maura per i concerti

I promoters dei grandi concerti hanno espresso al sindaco di Milano Beppe Sala "un grande interesse per San Siro". Lo ha detto lo stesso sindaco venerdì mattina, a margine dell'inaugurazione di un nuovo campo sportivo, ricordando di avere recentemente incontrato nomi come Live Nation, Eventim e Asm Global, non tanto per parlare dello stadio, quanto del calendario dei concerti del 2024 e del 2025. "Stiamo cercando di favorire che i concerti vengano a Milano", ha detto Sala, "tenendo però conto delle esigenze dei cittadini che abitano nei dintorni". Il Comune di Milano aveva fissato in una delibera alcuni 'paletti' sui concerti estivi nel quartiere di San Siro (tra il Meazza, il Galoppo e la Maura), ma il calendario, almeno in un caso, non ne avrebbe tenuto conto, prevedendo ad esempio due eventi nella stessa giornata, laddove la delibera stabilisce in questo caso un massimo di 78.500 spettatori complessivi.

Lavori a La Maura per ospitare meglio i concerti

Il futuro dello stadio è stato però anche in parte oggetto dell'incontro tra Sala e i promoters. Un futuro sempre più avviato verso la ristrutturazione dell'impianto (a giugno sarà pronto lo studio di fattibilità di Webuild), con la quasi certa esecuzione dei lavori tra giugno e settembre per non 'disturbare' il calendario delle partite di calcio, impattando però fortemente su quello dei concerti. La soluzione? Sala ha fatto intendere che potrebbe essere quella di spostarne il più possibile all'ex ippodromo La Maura, in via Lampugnano, che però, ha detto il sindaco venerdì, "ha grande potenziale ma così non va bene: se dovesse diventare una sede permanente di concerti, bisognerebbe mettere delle infrastrutture". Lavorarci, in pratica.

San Siro è storia anche della musica

E dunque, se l'ipotesi di ristrutturare il Meazza andasse in porto, ciò significherebbe "accelerare i lavori per mettere in condizione La Maura di ospitare meglio i concerti". Quali lavori, però, non si sa ancora con esattezza. Infine, la ristrutturazione del Meazza sarebbe un'ottima cosa per i promoters. "È la Scala del calcio, la storia del calcio", ha spiegato il sindaco, "ma anche la storia di dove ha suonato Bob Marley. I promoters mi dicono che, quando propongono agli artisti un concerto a San Siro, c'è questa memoria storica, che pesa nella decisione di venire a Milano".