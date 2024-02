Concerti estivi, intesa tra residenti e Palazzo Marino: "Ma vogliamo vedere i fatti"

Tra i residenti a San Siro, Lampugnano e Gallaratese da una parte, e il Comune di Milano dall'altra, si è raggiunta una prima intesa riguardo ai concerti estivi al Meazza e ai due ippodromi (La Maura e Galoppo), che rischiava di trasformarsi in un ricorso al Tar. L'incontro è avvenuto nella giornata di giovedì 1 febbraio al Municipio 8: presenti un inviato del sindaco Beppe Sala e la presidente municipale Giulia Pelucchi per il Comune, e per i residenti i rappresentanti del Coordinamento per la tutela del verde Parco Ovest. La riunione è avvenuta poche ore prima dell'assemblea pubblica convocata presso la sede della polisportiva Garegnano, che comunque si è svolta con la partecipazione di centinaia di persone.

Due i punti dell'intesa: primo, avviare un percorso per definire la capacità massima di pubblico per ognuna delle 'location' dei concerti, con incontri e verifiche con gli uffici comunali e la prefettura. Secondo, avviare tavoli di lavoro per gestire meglio i problemi legati al traffico, al verde, all'igiene urbana e alla protezione degli spazi pubblici. Una specie di 'tregua' che soddisfa (ma non al cento per cento) i residenti, che chiedevano anche Ztl temporanee in prossimità delle strutture (ma mancano le risorse) e aspettano il Comune 'al varco' per vedere se, dopo le intenzioni, seguiranno i fatti.

Sono attualmente 30 i concerti previsti nell'estate del 2024 nelle tre 'location' della zona, rispetto ai 34 fissati come tetto massimo da una delibera comunale che riprendeva il numero degli eventi svolti nel 2023. Ma la delibera comunale fissa anche altri paletti che, secondo i residenti, non sarebbero rispettati. In particolare, il 30 giugno sarà impossibile che, nell'ambito delle tre 'location', ci si tenga sotto i 78.500 spettatori complessivi, visto che sono previsti due concerti: Max Pezzali allo stadio e Tedua al Galoppo. E non sarebbe rispettato anche il criterio dei 2 giorni di pausa tra un concerto e l'altro.

La 'querelle' sui concerti aveva coinvolto anche due nomi importanti del panorama musicale italiano: Vasco Rossi (atteso, tra l'altro, con sette serate al Meazza proprio nel 2024) aveva criticato l'atteggiamento dei residenti ("l'unico Paese al mondo, Milano in particolare, dove si pensa che i concerti siano troppi"), mentre Eugenio Finardi, residente in zona Lampugnano, aveva espresso solidarietà con i suoi "vicini di casa".

Controlli maggiori

Tra le richieste dei residenti, l'eventuale divieto di accesso ad alcune strade molto a ridosso delle 'location', maggiori controlli della polizia locale, transenne a protezione del verde per evitare parcheggi selvaggi e così via. E, per il 2025, pensare a 'location' alternative come la Fiera di Rho. La risposta del Comune sembra avere soddisfatto, almeno in parte, i rappresentanti del Coordinamento. D'altra parte nel 2023 anche diversi rappresentanti istituzionali, tra cui la stessa presidente municipale Giulia Pelucchi, avevano protestato contro gli effetti negativi dell'afflusso di spettatori a Lampugnano, al Gallaratese e nei quartieri circostanti, fino a QT8 e Trenno, con automobili parcheggiate ovunque e traffico insostenibile.

Giovedì sera, come si diceva, alla Polisportiva Garegnano di via Lampugnano si è comunque tenuta l'assemblea pubblica, convocata dal Coordinamento. Tantissime le persone che hanno partecipato. Tra gli organizzatori anche il consigliere comunale del gruppo misto Enrico Fedrighini, tra il pubblico consiglieri comunali e municipali di tutti gli schieramenti. Il Coordinamento ha illustrato l'intesa raggiunta col Comune, avvertendo che si tratta di un primo passo e che, adesso, occorrerà vedere se i passaggi saranno davvero attuati. Insomma, se per ora è scongiurato un ricorso al Tar, non è escluso che ci si arrivi lo stesso.