L'Anpi chiede lo stop al "concerto neonazista" e al corteo di Lealtà Azione

Stop al concerto neonazi in una località al momento sconosciuta della Lombardia, ed anche al corteo annunciato da Lealtà Azione a Milano. Lo invoca Roberto Cenat, presidente provinciale dell'Anpi di Milano, in un post su Facebook, nel quale si chiede che le autorità intervengano per bloccare queste iniziative.

Il primo evento dovrebbe tenersi sabato 19 novembre in un Comune lombardo per ora ignoto: si tratta del concerto dei Katastrof, un gruppo metal d'ispirazione neonazista (secondo Cenati, "nel loro stesso logo riproducono una svastica con a fianco un teschio"), una delle cui canzoni è dedicata a Erich Priebke". Con loro suoneranno i Nessun Pentimento, un'altra band formata da elementi provenienti da Onda Nera e dalla lucchese Nessuna Resa. "Anche questa band - continua Cenati - esalta i soldati che difesero il bunker hitleriano a Berlino e gli aviatori giapponesi". E' probabile che, come nel 2016 a Milano, anche stavolta arrivino numerosi neonazisti da altri paesi d'Europa.

L'altra questione è quella del corteo annunciato da Lealtà Azione per il 4 dicembre a Milano, col pretesto della mobilitazione contro la guerra in Ucraina. Secondo Cenati, Lealtà Azione si è ispirata a Corneliu Codreanu, "fondatore negli anni '30 della guardia di ferro romena, movimento nazionalista e antisemita", pertanto si pone "in aperto contrasto" con la Costituzione e le Leggi Scelba e Mancino. "Nell'anno in cui ricorre il nefasto centenario della marcia su Roma, Milano, capitale della Resistenza, e la nostra Regione non possono subire questi ulteriori vergognosi oltraggi", sottolinea Cenati.

La richiesta di Cenati e dell'Anpi milanese, sia per il concerto sia per la manifestazione, è che i sindaci della Lombardia impediscano "che tali ignobili manifestazioni si possano effettuare nei propri territori", cominciando col non concedere spazi pubblici.