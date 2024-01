La cantante russa e il concerto col contributo del Municipio: "Si è dissociata dalla guerra?"

Rischia di diventare un caso il concerto di domenica 7 gennaio presso la chiesa di via Fratelli Rosselli a Milano, nel quartiere Corvetto. Sarà un concerto con canzoni di Natale, musica sacra e duetti d'opera. Secondo la locandina, ci sarà il contributo del Municipio 4. Si esibiranno alcuni cantanti lirici tra cui Ekaterina Adamova, russa, e Vitaly Kovalchuk, ucraino, e la pianista bielorussa Inessa Filistovich.

E il "caso" riguarda proprio lo sfondo della guerra in corso in Ucraina. Secondo Gianni Rubagotti, segretario dell'associazione radicale Myriam Cazzavillan, non è chiaro se Adamova sia una sostenitrice della guerra d'aggressione da parte del suo Paese. "La questione è di interesse perché viene dichiarato il contributo di una istituzione, segnatamente il Municipio 4 di Milano. Se fosse un concerto privato, non ce ne occuperemmo".

Ma perché il dubbio? È sempre Rubagotti a spiegare l'origine. "Ho chiesto, nei commenti all'evento su Facebook, se Adamova si sia mai espressa contro l'invasione putiniana dell'Ucraina. I miei commenti sono stati cancellati. Poi mi è stato risposto, da parte dell'organizzazione, l'associazione 'Art&Music Insieme', che loro si occupano 'di cultra e non di politica', e che 'l'arte e la cultura deve unire e non dividere'. Ma non esiste una terza via tra i macellai di Putin e chi si difende da loro. O si sta da una parte o dall'altra".

Nel 2022 era scoppiato un caso dai contorni simili. La soprano russa Larisa Yudina avrebbe dovuto tenere un concerto "per la pace" a Milano, ma poche ore prima aveva condiviso su Facebook un post che sosteneva che varie città ucraine sono in realtà al cento per cento russe. La pianista che avrebbe dovuto accompagnarla, la lituana Ruta Stadalnykaite, si era dissociata e aveva deciso di annullare la sua partecipazione, dopodiché il concerto era saltato.

"Non siamo razzisti contro i russi", puntualizza Rubagotti: "Proprio da noi è partita l'idea, poi portata da Diana De Marchi in consiglio comunale con successo, di dare la cittadinanza onoraria di Milano a Yelena Osipova", l'anziana artista di San Pietroburgo (figlia di sopravvissuti all'assedio di Leningrado) arrestata a febbraio 2022 mentre manifestava contro la guerra. "Si tratta semplicemente di chiedere a chi si vuole esibire con il patrocinio delle nostre istituzioni di dire che condannano chi ci minaccia e, se non lo fanno, di essere coerenti e di non immischiarsi con quello che evidentemente considerano il nemico a cui augurare inverni freddi e al gelo", conclude Rubagotti.