Bertolaso all'attacco delle cooperative di medici: "Denunceremo i contratti illegali"

Più di 800 domande per 235 posti da medico di pronto soccorso ed emergenza-urgenza in Lombardia: lo ha reso noto Guido Bertolaso, assessore regionale alla sanità, durante un incontro coi giornalisti, martedì, per fare il punto sulla situazione del concorso indetto da Regione Lombardia dopo avere stoppato la pratica dei medici 'gettonisti' negli ospedali pubblici. E non è tutto: l'assessore ha annunciato che la Regione è pronta a denunciare i contratti di cooperative che prevedevano forti penali per i giovani medici che avessero deciso di lavorare direttamente per gli ospedali.

"Come prima Regione abbiamo deciso di interrompere questa vergognosa vicenda dei 'gettonisti' e delle cooperative", ha detto Bertolaso aggiungendo che "è la cosa più immorale possibile" vedere, fianco a fianco negli ospedali pubblici, da una parte medici di pronto soccorso e di sala operatoria con stipendi bassi, dall'altra parte, i 'gettonisti' che guadagnano 1.500 euro per 12 ore di lavoro. Anche perché, ha detto sempre l'assessore, "sappiamo benissimo che molti di questi 'gettonisti' lavorano la notte in ospedale e guadagnano 1.500 euro, smontano per andare in un altro ospedale e lavorano durante la giornata, lo hanno dichiarato loro stessi, e guadagnano altri 1.500 euro. In due o tre giorni questi signori, senza preoccuparsi dei livelli di stanchezza, stress e possibile distrazione, si guadagnano quei 5-6mila euro che poi gli permettono per il resto del mese di fare altro".

Quanto guadagneranno i nuovi medici

Di qui lo stop alla pratica e il concorso per trovare medici da inserire nelle strutture pubbliche: concorso che ha prodotto 851 domande per 235 posti, nonostante appena 13 giorni di tempo e "l'atteggiamento terroristico" (parole, sempre, di Bertolaso) "da parte di quelle cooperative che, evidentemente, si vedono rompere il giocattolo dalle mani". I nuovi medici guadagneranno da 40 a 80 euro lordi all'ora, a seconda delle mansioni, specialità ed esperienza.