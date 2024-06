Caso Englaro, condannato il dirigente regionale che negò al padre l'interruzione del trattamento

Da direttore generale della Regione Lombardia, impedì l'interruzione del trattamento che manteneva in vita, in stato vegetativo, Eluana Englaro, costringendo la Regione a risarcire il padre Beppino di 175mila euro per il trasferimento della donna in Friuli Venezia Giulia, dove poi morì. Ora Carlo Lucchina, ex direttore generale della Regione, è stato condannato dalla Corte dei Conti in Appello e dovrà versare quella cifra all'Erario.

Era il 2008. Eluana Englaro sarebbe poi morta a febbraio dell'anno seguente. Secondo la Corte dei Conti, in particolare, a spingere Lucchina al rifiuto fu una "concezione personale ed etica del diritto alla salute" a spingerlo a impedire l'interruzione del trattamento in Lombardia, nonostante nel 2007 la Cassazione avesse sancito che ogni individuo può rifiutare cure che ritiene degradanti o insostenibili.

Lucchina, che forse ricorrerà in Cassazione contro la condanna dei magistrati contabili in Appello, ha ribattuto che il suo parere negativo non fosse dovuto a convinzioni etiche, bensì a direttive dell'avvocatura regionale lombarda. All'epoca, Lucchina aveva dichiarato tra l'altro che gli ospedali sono luoghi di cura e che un sanitario che avesse sospeso il trattamento sarebbe venuto meno ai suoi obblighi.

Legge sul fine vita

"Questa condanna riporta all'attualità il dolore e l’ingiustizia che ha provocato e ancora può provocare una politica ideologica e operata contro i diritti delle persone", commenta il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino: "Sono passati 15 anni da quella drammatica vicenda e ancora non c’è una legge che regoli il fine vita. Ora, in assenza di un provvedimento nazionale quanto mai necessario, è il momento che il consiglio regionale lombardo discuta e approvi la legge di iniziativa popolare "Liberi Subito" depositata mesi fa e dichiarata ammissibile dall’ufficio di presidenza. Non si perda altro tempo, si inizi a discuterla e la si approvi entro pochi mesi".