La polemica sul neo senatore Magni alla conferenza "pro Hamas"

Polemica politica su un incontro a Milano, sabato mattina, organizzato dalla conferenza dei palestinesi in Europa, dagli Europei per al-Quds e dall'Associazione palestinesi in Italia. Un convegno che alcuni giudicano "pro Hamas" a cui avrebbe dovuto partecipare, tra gli altri, il neo senatore lombardo di Sinistra Italiana Tino Magni, che però non era alla fine presente per motivi di salute.

L'incontro aveva per titolo 'Al-Quds is ours' (Gerusalemme è nostra). "La partecipazione di un neo eletto senatore italiano alla conferenza organizzata da un'associazione palestinese che nega a Isreale il diritto all'esistenza è un fatto gravissimo", ha affermato in una nota Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, riferendosi appunto a Tino Magni, eletto nella lista Alleanza Verdi-Sinistra alle recenti elezioni politiche del 25 settembre.

"L'evento è supportato da organizzazioni e persone notoriamente vicine ad Hamas, organizzazione terroristica, estremista e fondamentalista. Mi auguro che tutti prendano le distanze, a partire dal partito con cui Tino Magni è stato eletto", ha concluso Calenda. Diversa la lettura di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, secondo cui "dobbiamo garantire immediatamente i diritti sanciti da più di 70 risoluzioni dell'Onu e trasmettere un messaggio ai cittadini di Gerusalemme: noi siamo con loro, per i loro diritti". E ancora Hannoun: "Non siamo contro gli ebrei ma contro l'occupazione in Palestina".