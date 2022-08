Fiano (Pd) sfida Rauti (Fdi): "Incontriamoci davanti alla sede del CLN di Sesto"

Un confronto in piazza, davanti ad un luogo altamente simbolico di Sesto San Giovanni, come quando le campagne elettorali non si facevano su internet ma, appunto, attraverso comizi pubblici. Lo ha chiesto Emanuele Fiano, deputato uscente del Partito democratico, alla sua avversaria Isabella Rauti, di Fratelli d'Italia, figlia di Pino, per anni segretario del Movimento sociale italiano e fondatore di Ordine Nuovo.

Entrambi sono candidati al Senato, all'uninominale, in un collegio molto vasto, che comprende Sesto ma anche tantissimi comuni della cintura a nord di Milano e i Municipi 2, 8 e 9 del capoluogo. Rauti, il cui padre non aveva mai rinnegato l'appartenenza giovanile al fascismo, aveva parlato di Sesto come "non più Stalingrado d'Italia" riferendosi alle ultime due elezioni comunali, con la vittoria del sindaco di centrodestra Roberto Di Stefano; ma Fiano, figlio di Nedo, sopravvissuto ad Auschwitz e scomparso a dicembre 2020, non ci sta e spiega che l'epiteto di "Stalingrado d'Italia" vale per la similitudine di resistenza con la città russa che si oppose ai nazisti, proprio come Sesto si oppose alla Rsi e all'occupazione nazista a partire dalle sue fabbriche e dai suoi operai.

L'esponente del Pd ha chiesto alla sua avversaria un confronto alla pari davanti alla chiesa di Santo Stefano in piazza don Petazzi a Sesto San Giovanni. Un luogo simbolico, dicevamo, perché in quella chiesa aveva sede la sezione locale del Cln, il Comitato di liberazione nazionale dal nazismo e dal fascismo. Per ora Rauti non ha risposto alla richiesta.