La consigliera che twitta (in italiano incomprensibile) contro il governo, la Segre, Zelensky e la Scala

Su Linkedin, il social network professionale, si definisce "direttrice didattica scuola d'infanzia". E, dal 2019, è consigliera comunale di minoranza a Settimo Milanese, comune dell'hinterland ovest di Milano di quasi 20mila abitanti. Si chiama Claudia Prina e il suo partito è la Lega, anche se ultimamente posta contenuti riferibili anche a Fratelli d'Italia.

Il tweet contro il tema su Liliana Segre

Ultimamente, Prina sta diventando 'famosa', su Twitter per alcune sue esternazioni. Spazia dai temi di maturità alla guerra in Ucraina, dalla politica nazionale ai black-out. Qualche sostenitore direbbe che ha uno stile genuino e schietto. Con qualche errore di grammatica di troppo, obietterebbero i detrattori. Un esempio? Qualche giorno fa, in occasione della prima prova di maturità, quella d'italiano, ha scritto: "Usar scuola xxfar politica sx ué anche . Maturità temi su Manzoni leopardo Pasolini ect.. temi di storia. Vera. No solo versione sx. No... Follia. Tema su Segre...". Evidentemente contestava la traccia sulle leggi razziali, basata sul dialogo tra Gherardo Colombo, ex magistrato, e la senatrice a vita Liliana Segre, deportata adolescente nei campi di concentramento tedeschi. Quanto sia "di sinistra" questo argomento, non si sa di preciso. Le leggi razziali sono oggi (ovviamente) respinte da chiunque.

Un excursus sulla politica nazionale: il 22 giugno Prina ha pubblicato la fotografia dell'articolo 60 della Costituzione, cerchiando la frase secondo cui la durata delle camere può essere prorogata solo "per legge e soltanto in caso di guerra", commentando: "Così nel 2024 nnci faran votare eh ..???", e aggiungendo: "Ora fate 1+1, dai". L'Italia in realtà non è in guerra, e semmai si vota nel 2023 e non l'anno dopo, ma sono dettagli.

"Privacy per gli animali"

Dalla politica nazionale alle questioni 'iper locali' è un passo. La consigliera, dopo essere stata al parco delle Cave, si è lamentata di alcuni suoi frequentatori che, a suo dire, scatterebbero fotografie agli animali degli altri. Letteralmente: "Parco Sud parco cave. Basta. Persone che senza permessi fotografanu aNimali altrui , che siano in parco o in strutture. Provocare cascine aziende agricole ora basta civuol leggi. X tutela per privacy animali. E. Punizioni severe xchi srn,a permesso fotografa e pista suo social".

Guerra in Ucraina? "Capriccio di Zelensky"

E a proposito di guerra, varie le esternazioni della consigliera comunale di Settimo Milanese. Per esempio, ha utilizzato una frase di Churchill ("date un briciolo di potere a un idiota e avrete creato un tiranno") legandola al presidente dell'Ucraina Zelensky, ex attore: "Appunto quando in attore lo.moninano presidente di uno stato e fa scoppiar conflitto x capriccio ... Com'era avanti churchil". Diversi i tweet contro il presidente ucraino, che chiede armi per difendere il suo paese. Tutti hanno negli occhi i massacri subiti dagli ucraini in quattro mesi di guerra, ma, secondo la consigliera, "Zelezsky continua chiedere ai pesanti . Tanto quelli rasato masacrati siamo noi..assurdo. Assurdo draghi e soci che si inchinano a zelezsky". Quelli massacrati siamo noi italiani.

La consigliera è anche contraria all'invio di armi agli ucraini per difendersi dall'invasione russa. Ma vuole anche "nomi e cognomi" dei destinatari delle armi. Ecco il suo tweet: "Noi abbiamo tutto di sapere esattamente quante e che tipo di armi son state inviate ucraina a chi son state consegnate nome cognome. .. costi. In dettaglio".

Contro i rifugiati

Ma Prina ha qualcosa da dire anche sui rifugiati, come quelli che vengono in Italia per assistenza medica. "Quando leggo donna ucrnav guida tot ore x venir Italia a partorire. .. ci si accorge the come nn ci sn controlli.. inoltre xchè nnandara in stati più vicini.? Ah già, xchè in altri Stati nn regalono cittadinanze e sanita. basta. che vengano accolti e mantenuto da altri Stati", ha scritto. In realtà le norme sulla cittadinanza non sono cambiate e non ci sono eccezioni. Così come non è un'eccezione l'istinto materno di far nascere il proprio figlio in un luogo sicuro.

I furti di grano diventano "corridoi" per il grano

Non manca un commento sulla situazione del grano. Come è noto, soprattutto i paesi africani stanno per soffrire di una grave carenza perché lo acquistavano prevalentemente da Russia e Ucraina, e il grano ucraino è al momento quasi totalmente bloccato proprio dalla Russia, che da una parte lo 'preleva' (lo ruba) e lo porta dentro i suoi confini, dall'altra ne impedisce il transito nel Mar Nero. L'interpretazione di Prina? Semplice: Putin ha creato i 'suoi' corridoi per il grano. Letteralmente: "Putin da settimane. Sua organiz x. Corridoi grano. .. draghi si sveglia ora sempre tropo tardi e aggiungo . Invecedi corridoi. Usiamo ns risorse eche cavolo".

Il concerto della Filarmonica? "Vergogna"

Ma la consigliera di Settimo ce l'ha anche con la Filarmonica della Scala, che il 12 giugno ha tenuto in piazza del Duomo, a Milano, il suo ormai tradizionale concerto "omaggio alla città", un momento culturale unico e importante. Un appuntamento che a Prina non piace proprio. "Vergogna. Trasformare la ns storica pizza Duomo in sala concerti.. bastaaa .concerti van fatto. In teatro no. Davanti monumenti storici .. . Dimissioni .... Di sale giunta ..", ha twittato quel giorno.