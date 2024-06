La frase shock del consigliere di Fdi sui ciclisti morti: "Mi spiace, ma neanche tanto"

"Per voi che finite sotto i camion e mi dispiace, ma neanche tanto". Così, riferendosi alle persone che si muovono in bicicletta e subiscono incidenti stradali, si è espresso, giovedì sera, il consigliere del Municipio 2 di Fratelli d'Italia Paolo Roccatagliata, durante la discussione di una mozione sulla pista ciclabile di viale Monza.

Frasi shock, mentre si parlava di mettere in sicurezza un tratto della pista ciclabile, in zona Gorla, su iniziativa della maggioranza di centrosinistra. Nel suo intervento, il consigliere di Fdi ha tra l'altro affermato che gli incidenti mortali sarebbero "un rischio ponderato", e che in qualche caso i ciclisti vittime "se la vanno a cercare". E ancora, "come sapete io odio le biciclette".

Durissima la reazione di Simone Locatelli, esponente del Pd e presidente del Municipio. "Derubricare gli incidenti a episodi 'inevitabili' e parlare di 'rischio ponderato' non fa altro che portare ulteriore dolore alle famiglie e agli amici delle persone morte, investite sulle strade. Per il Municipio 2, invece, la sicurezza stradale è un punto fermo su cui non arretreremo mai. Non esistono rischi inevitabili, esistono scelte e azioni da mettere in campo per garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada. Spero che il partito di Giorgia Meloni, che parla sempre di 'sicurezza', voglia prendere le distanze ed essere al fianco di chi chiede misure di sicurezza stradale a partire da ciclisti e pedoni, i più esposti".

La ciclabile di viale Monza

Nel 2020, quando fu annunciata la realizzazione della pista ciclabile lungo l'arteria che collega piazzale Loreto a Sesto San Giovanni, l'allora assessore alla mobilità Marco Granelli spiegò che in viale Monza, in 9 anni, si era verificato un incidente ogni 3 giorni, con 150 feriti all'anno. A novembre del 2023, una mattina, fu formata una "catena umana" di circa 800 persone per difendere la pista ciclabile e chiedere maggiore sicurezza per i ciclisti: la corsia a loro riservata risultava spesso occupata da auto e furgoni in sosta abusiva.