Il consigliere minacciato perché vuole salvare il Meazza

"Guardati le spalle, faccia di me**a". Questo solo un frammento delle minacce che il consigliere comunale Carlo Monguzzi (Europa Verde) ha ricevuto perché vuole salvare lo stadio di San Siro dall'abbattimento.

A denunciare gli insulti e le minacce ricevute sui social è lo stesso Monguzzi, il quale già in passato, alcuni mesi fa, era stato oggetto di analoghe 'attenzioni'. "Quando meno te l'aspetti, finisce molto male - gli ha scritto questa volta un utente -. Poi vediamo se ancora rompi i c**oni con le tue s**ate contro lo stadio".

"Riprendono le minacce contro di me dei pro abbattimento Meazza - ha scritto il consigliere sul suo profilo Facebook -. Alcune centinaia di insulti e robe come queste. Come alcuni mesi fa. Questo tizio ha scritto questa roba ieri pomeriggio su Instagram, sotto un post in cui peraltro parlavo del mio cagnolino. Eppure dovrebbero aver capito che non mi faccio assolutamente intimidire e che non arretro di un millimetro quando sono convinto di sostenere cose giuste. Si rassegnino i conigli da tastiera".

I commenti di minaccia sono arrivati dopo che Monguzzi aveva espresso soddisfazione per il fatto che sullo stadio di San Siro verrà messo un vincolo architettonico che, nei fatti, dovrebbe impedire che fosse abbattuto. "Grazie al vincolo sul Meazza - aveva scritto - eviteremo l’emissione di 210mila tonnellate di Co2 per il suo abbattimento e salveremo 45mila mq di verde dal cemento, perché il nuovo stadio non verrà costruito. Grazie anche a una funzionaria dello Stato competente e con schiena dritta; fa male a lamentarsi il comune perché ha solo applicato la legge. E noi e i comitati da anni diciamo inascoltati al comune che per legge un manufatto come il Meazza dopo 70 anni non può essere abbattuto”.

"Rifletta la giunta sui suoi errori - aveva chiosato il consigliere verde - e usi l’autorevolezza che la città di Milano ancora ha per convincere le squadre a ristrutturare il Meazza: se va bene per la finale di Champions del 2026 perché non deve andare bene per le partite di Milan e Inter? Noi ambientalisti continueremo a batterci contro il consumo di suolo dovunque: a Milano, a Rozzano, a San Donato".