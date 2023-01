I consiglieri comunali di Milano che si candidano alle regionali

Da Palazzo Marino al Pirellone, restando però alla 'base' di partenza perché la legge non prevede l'incompatibilità. E' piuttosto nutrita (e trasversale) la 'truppa' di consiglieri comunali di Milano che, il 12 e 13 febbraio, tenteranno di essere eletti (o rieletti, in alcuni casi) al consiglio regionale della Lombardia. A volte è un salto di carriera, a volte la necessità di dimostrare di avere 'pacchetti' di voti a disposizione, più raramente si tratta di candidature 'di servizio' per riempire la lista. E la presenza di consiglieri milanesi candidati al Pirellone è trasversale agli schieramenti: se ne trovano nel centrodestra, nel centrosinistra ed anche nell'area centrista.

Centrodestra

Cominciamo da un caso atipico. Quello di Vittorio Feltri, giornalista e direttore di Libero, che era già stato eletto a Palazzo Marino per Fratelli d'Italia (con una serie di dichiarazioni piuttosto originali, come quando disse "non ci ho capito niente" dopo la prima seduta), ma poi si era dimesso per gravi motivi di salute. Ora che è guarito, ci riprova sempre per Fdi in consiglio regionale. La lista di Fratelli d'Italia sarà comunque ricca di innesti da Palazzo Marino. Ci saranno, infatti, Chiara Valcepina ed Enrico Marcora. ma anche due consiglieri appena arrivati nella 'truppa' di Fdi: l'ex forzista Marco Bestetti e l'ex centrista Matteo Forte. Tre i consiglieri di Palazzo Marino che tenteranno di essere eletti al Pirellone nella Lega: si tratta di Pietro Marrapodi, Samuele Piscina e Deborah Giovanati. Quest'ultima è anche consigliera regionale uscente. Dei due consiglieri comunali rimasti in Forza Italia, si (ri)candiderà Gianluca Comazzi, che è anche capogruppo uscente in Regione.

Centrosinistra e terzo polo

Nel centrosinistra i consiglieri di Palazzo Marino candidati in Regione ci sono, anche se meno numerosi. Saranno Diana De Marchi, candidata nel Partito democratico, e due consiglieri della Lista Sala: Mauro Orso e Enrico Fedrighini. Entrambi hanno trovato posto nella lista Patto Civico Majorino Presidente. Infine, nel terzo polo ci saranno tre consiglieri comunali di Milano: Carmine Pacente e Lisa Noja (nei Riformisti a Palazzo Marino) nella lista Azione-Italia Viva e Manfredi Palmeri (consigliera della civica di Luca Bernardo ed anche consigliere regionale uscente) come capolista della lista civica di Letizia Moratti.