Il consiglio comunale di Milano torna in smart working

Torna in smart working il consiglio comunale di Milano. La seduta di lunedì 10 gennaio in programma dalle 16:30 alle 20:30 è stata convocata non a Palazzo Marino ma su Teams.

"L'ennesimo schiaffo alle opposizioni" commentano dalla Lega che, come tutte le forze di minoranza, voleva evitare che il parlamentino si riunisse a distanza. "Purtroppo nonostante le richieste di tutta l’opposizione e di una parte della maggioranza durante l’ultima conferenza dei capigruppo, per chiedere di mantenere il consiglio in presenza, il Pd ha deciso di fare da se e ha imposto il trasferimento della riunione on line", ha scritto la Lega in un comunicato di fuoco.

"Un pessimo segnale d'impreparazione e di allarme che viene trasmesso ai cittadini milanesi che ogni giorno prendono i mezzi pubblici per recarsi al lavoro - aveva commentato nei giorni scorsi Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia -. È inconcepibile che l'Ente sia fermo all'anno zero e che in due anni nessuno abbia pensato di acquistare plexiglas per garantire la separazione degli scranni e di potenziare l'impianto di areazione per il ricircolo dell'aria".

Polemiche sulla modalità di riunione ma la riunione di oggi si preannuncia infuocata. Il parlamentino, infatti, discuterà del Piano aria e clima (Pac), provvedimento che (tra le altre cose) mira a aumentare la rete delle piste ciclabili. La minoranza ha annunciato battaglia e punta a fare ostruzionismo come nell'estate 2021 quando il provvedimento fu affossato proprio grazie a centinaia di emendamenti.