Il Comune di Milano assegna 1.400 case popolari

Il comune di Milano assegnerà 1.400 case popolari. È stato, infatti, approvato il 'Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali per la città di Milano' in Consiglio comunale. Con questo documento viene definito il numero di case popolari assegnate nei prossimi mesi. Le abitazioni che verranno rese disponibili attraverso i relativi bandi sono di proprietà del Comune gestite da MM Spa e di Aler Milano.

Delle 1.400 case, 1.160 saranno destinate ai Sap (servizi abitativi pubblici), assegnate tramite bando con relativa graduatoria. Le restanti 240 saranno destinate ai Sat (servizi abitativi transitori) e per questo riservate a richieste di "particolare necessità ed emergenza a carattere sociale".

Non solo abitazioni a disposizione, ma anche misure per sostenere l'accesso e il mantenimento delle stesse. È stata, infatti, deliberata la promozione del nuovo canone concordato con la collaborazione dell'agenzia Milano Abitare, così come la è stata confermata l'erogazione dei contributi di sostegno tra cui quello destinato ai neogenitori che vivono in affitto con 9mila euro per 3 anni per i nuclei familiari con un Isee inferiore a 30mila euro.