Il consiglio comunale di Milano torna in presenza (ma senza Beppe Sala)

Dopo 7 mesi, primo consiglio in presenza. Il sindaco assente per impegni istituzionali

Palazzo Marino torna a riempirsi. Dopo sette mesi di "serrata" e di sedute a distanza, lunedì il consiglio comunale di Milano si è svolto di nuovo, parzialmente, in presenza. In aula hanno infatti preso posto 23 consiglieri, mentre altri 25 si sono collegati dai loro pc a distanza, per rispettare sempre le norme sul distanziamento.

L'ultimo consiglio in presenza risaliva ad ottobre 2020, poi con la seconda ondata si era deciso - non senza polemiche dell'opposizione - di tornare alla modalità "agile".

Assente il sindaco, Beppe Sala, che non ha potuto essere presente per impegni istituzionali, ma che ha mandato un messaggio che è stato letto dalla vice sindaca Anna Scavuzzo per celebrare la giornata.

"Oggi è una giornata di speranza per la nostra città - le parole del primo cittadino -. Dopo sette mesi Palazzo Marino, la casa di tutte e tutti i milanesi, torna ad ospitare in presenza una parte dei suoi consiglieri. Un momento importante che simboleggia un graduale ritorno alla normalità, assicurato dal miglioramento della situazione sanitaria e dal progresso delle vaccinazioni".

Il sindaco non ha preso parte al consiglio perché aveva un appuntamento per un incontro con John Kerry, inviato speciale sul clima dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Nel suo messaggio lo stesso Sala ha sottolineato che "gli dirò che le città sono alleate fondamentali e che Milano sarà laboratorio della ripresa giusta e verde".