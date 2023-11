Perché volano scintille tra il sindaco Sala e il consiglio comunale

Un botta e risposta. Quasi come una partita di tennis. E in campo non c'è Jannik Sinner, ma il sindaco Beppe Sala contro alcuni esponenti del consiglio comunale, alcuni interni alla maggioranza, leggasi il verde Carlo Monguzzi. La questione è esplosa durante la seduta del parlamentino di giovedì 16 novembre quando l'assemblea è stata chiamata a votare la mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore al verde Elena Grandi.

Poco prima del voto segreto per il testo - presentato dal consigliere Fdi Michele Mardegan e bocciato con 24 voti contrari, 12 a favore e 3 astenuti, tra questi lo stesso Monguzzi -, Sala ha iniziato il suo intervento affermando che "il giorno dopo la scelta degli ambrogini che il Consiglio si permetta di fare una mozione del genere contro una persona che lavora è veramente vergognoso". "Una mozione del genere dopo quello che ho visto ieri è una vergogna", ha detto il primo cittadino.

Affermazioni delle quali il capogruppo Pd Filippo Barberis si è detto 'dispiaciuto'. Da qui quindi le parole del sindaco che rispondendo al capogruppo Pd, ha attaccato sul tema ambrogini: "Mi volete dire che non ci sono stati casi del genere? Ma lo sapete anche voi che tra le proposte ci sono delle persone vicine alle forze politiche, persone che fanno la loro parte politica durante l’anno e che poi ricevono la candidatura all’ambrogino". "Io lo vedo così il tema degli ambrogini: ogni anno vengono proposte persone che fanno comodo a una parte politica, perché durante l’anno hanno operato per screditare la giunta".

La minoranza del consiglio comunale si è subito schierata contro Sala. "L'ennesima sparata di Sala contro il consiglio comunale dimostra ancora una volta che non ha alcun rispetto per il lavoro che viene fatto dai rappresentanti eletti dai milanesi", ha tuonato De Chirico. "Restiamo allibiti davanti all'atteggiamento del sindaco Sala", ha aggiunto Troppo di Fratelli d'Italia.

La Lega, attraverso il consigliere Saumuele Piscina ha fatto sapere che ritiene le parole del sindaco "di una gravità inaudita sia nei confronti dell’aula che dei cittadini presenti. Per questo motivo - ha precisato Piscina - presenterò nei suoi confronti una mozione di censura e, in segno di protesta, non presenzierò alla cerimonia degli ambrogini".

La risposta di Sala è arrivata a stretto giro. "Non credo di avere nulla di cui scusarmi - ha detto il sindaco -. Se uso la parola 'clientelismo' io dico che spesso i partiti propongono nomi che o sono vicini a loro o fanno campagna in qualche modo per le loro ragioni, non per la città. Gli ambrogini sono onorificenze che vanno nel ricordo e nell’insegnamento di Sant’Ambrogio e che devono essere nella traccia di una città e non di una parte politica. Chiunque in buona fede esamina le proposte capisce che ognuno propone i suoi, invece bisogna proporre coloro che sono vicini alle ragioni della città". Successivamente il sindaco è tornato ad affrontare l'affaire legato alle civiche benemerenze: " Il regolamento dice che vanno premiati coloro che con atti di coraggio o abnegazione civica abbiano giovato a Milano sia rendendone più alto il prestigio sia servendone con disinteressata dedizione le sue istituzioni. Io vorrei tornare a questo perché i regolamenti non si fanno tanto così per fare. Albertini consegnó al consiglio comunale la regia sugli ambrogini e io non contesto questo ma devono gestire nel rispetto delle regole. Il mio richiamo non è tanto e solo ai nomi scelti ma anche a come vengono presentate le liste. Bisogna che i consiglieri da ambo le parti, io ieri non me la sono presa solo con il centrodestra, rispettino questo regolamento".

"Beppe così non va, proprio per niente - ha scritto il verde in una nota diramata ai giornali -. Ieri hai insultato il consiglio comunale spiegando che ci sono persone perbene che lavorano e persone non perbene che criticano. Cosa vogliamo, il pensiero unico? Questo è inaccettabile, devi scusarti. Se vuoi rispetto devi per primo rispettare tutti, se vuoi obbedienza con me hai sbagliato clamorosamente indirizzo". "Vogliamo fare altri 3 anni così e consegnare la città alla destra, o cambiare finché siamo ancora in tempo?", ha concluso Monguzzi.