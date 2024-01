Il consiglio comunale di Milano chiede il rimpatrio di Ilaria Salis

Far tornare Ilaria Salis in Italia e permetterle di seguire in Italia il processo iniziato lunedì 29 gennaio a Budapest. È l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Milano nella serata di lunedì (il via libera è arrivato con 28 voti favorevoli e 6 astenuti).

Il testo votato dall’aula è stato presentato da Alessandro Giungi (Pd) che ha parlato di "situazione non accettabile" in quanto la donna sarebbe tenuta in "una cella sovraffollata", senza "alcun tipo di assistenza medica", "provata psicologicamente" e con "poco cibo". Motivando ulteriormente la richiesta, il consigliere ha ricordato che "il Procuratore generale di Milano ha negato all'Ungheria l'estradizione di un altro cittadino, coimputato con Ilaria Salis, a causa della differenza di pena prevista tra Italia e Ungheria" per il tipo di reato e per le condizioni di detenzione.

Nel frattempo la questione è diventata un caso politico nazionale. L’immagine di Salis incatenata - con le manette attaccate a un cinturone da cui partiva una catena che proseguiva fino ai piedi, con una guardia che la tratteneva con un’altra catena di ferro - ha innescato reazioni da parte del governo. "È una fotografia molto dura - ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio -. Abbiamo incontrato il padre, naturalmente la magistratura ungherese è sovrana. Ci si può attivare, cosi come ci stiamo attivando, attraverso i canali diplomatici, facendo tutto il possibile per attenuare le condizioni rigorose in cui è detenuta”.

"Questa volta mi sembra che si sia ecceduto": si tratta di "violazione delle norme comunitarie" e non è "in sintonia con la nostra civiltà giuridica”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a Radio Anch'io. Secondo Tajani gli avvocati dell’attivista dovrebbero chiedere gli arresti domiciliari in Italia.

Non solo, nella serata di lunedì il ministro degli Esteri ha dato disposizioni al segretario generale della Farnesina di convocare l’ambasciatore ungherese a Roma per un passo di protesta per le condizioni di detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis. Nella giornata di oggi l’ambasciatore d’Italia in Ungheria effettuerà un passaggio presso le autorità ungheresi.

Il caso Salis

Durante la prima udienza la procura di Budapest ha chiesto 11 anni di carcere per l'attivista 39enne che risponde di tentato omicidio per un'aggressione a militanti neonazisti, durante un raduno per commemorare la resistenza del governo filonazista di Budapest all'Armata Rossa, a cui i medici diedero alcuni giorni di prognosi. Nel processo, oltre a Salis, sono imputate altre due persone. La donna si è dichiarata innocente, mentre uno dei coimputati (un tedesco) si è dichiarato colpevole ed è già stato condannato a 3 anni con rito immediato.