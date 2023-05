Perché alcuni consiglieri di Fdi lasciano il loro incarico a Palazzo Marino

Si dimetteranno per far posto ai primi dei nuovi eletti i consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d'Italia che sono stati eletti in parlamento e in consiglio regionale. Lo ha annunciato la coordinatrice di FdI, Daniela Santanché, durante una conferenza stampa nella giornata di lunedì 22 maggio.

Lasceranno il loro seggio a palazzo Marino Andrea Mascaretti, che ora siede a Montecitorio, e Chiara Valcepina, ora consigliera regionale in Lombardia. Non solo, si dimetterà anche Matteo Forte, eletto con FdI in Consiglio regionale ma a sua volta eletto consigliere in Comune della lista Milano Popolare. Dovrebbe rappresentare un'eccezione alla regola di FDI e non dimettersi Marco Bestetti, ora in Regione eletto nel partito di Meloni ma precedentemente consigliere comunale eletto con Forza Italia. Inoltre rinuncerà al suo seggio anche Grazia Di Maggio, prima dei non eletti per il patito di Meloni che nel frattempo è diventata deputata. Al posto di Forte entrerà a Palazzo Marino Mariangela Padalino, prima dei non eletti di Milano Popolare.

"Questo che facciamo oggi a Milano viene fatto in tutta Italia: in tutta Italia non ci sono consiglieri regionali o deputati che ricoprono altri incarichi, e questo penso sia anche un bell’esempio per la politica - ha spiegato Santanché durante la conferenza stampa - Ringrazio Andrea Mascaretti per la bella resilienza a Palazzo Marino: adesso da deputato sta portando le istanze dei milanesi al Parlamento. Grazie a lui Fratelli d'Italia ha potuto fare ingresso a Palazzo Marino perché non avevamo consiglieri eletti nel primo mandato del sindaco Sala".

A chi ha chiesto se la regola di non avere il doppio incarico valga per tutti gli eletti di Fratelli d'Italia del Paese e se quindi anche Marco Bestetti si dimetterà dal consiglio comunale Santanchè ha risposto che "è una regola che si è data Fratelli d'Italia che vale in generale per tutta l’Italia, poi ci sono casi particolari che vanno studiati nel loro dettaglio e quindi ci potranno essere eccezioni, ma si tratta di eccezioni che si contano sulla punta di una mano. La regola generale è che FdI è contraria al doppio incarico: in tutta Italia succederà quello che sta succedendo a Milano. In alcune regioni e comuni è già stato fatto, in altri si sta facendo. Bestetti è un’eccezione. Noi vogliamo conservare e mantenere il numero dei consiglieri comunali di FdI".

In caso di dimissioni di Bestetti infatti, secondo il regolamento elettorale, entrerebbe in Consiglio comunale, Marco Cagnoalti, il primo dei non eletti di Forza Italia, partito con cui era stato eletto Bestetti nel 2021 prima di passare a FdI.