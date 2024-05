Caos al Consiglio regionale, insulti tra consiglieri: "Sei un pezzo di m***a"

Bagarre in Consiglio regionale. Nella seduta odierna i consiglieri si sono scontrati animatamente, tanto che è stato necessario sospendere la riunione per qualche minuto. Il caos si è scatenato durante la discussione di una mozione presentata dalla Lega, di cui la prima firmataria è la consigliera Alessandra Cappellari. Con la mozione si chiedeva alla giunta di vietare la prescrizione della triptorelina, un farmaco che permette di ritardare lo sviluppo dei bambini che soffrono di disforia di genere.

Dopo l'introduzione della mozione da parte di Cappellari ha preso parola l'opposizione, la consigliera del M5s, Paola Pizzighini, e il consigliere del Patto Civico, Luca Paladini. Paladini ha definito la mozione come transfobica, scatenando la reazione della maggioranza. Il leghista Davide Caparini ha attaccato il collega Paladini urlando, fino ad arrivare all'insulto "sei un pezzo di m***a".

Il vicepresidente del Consiglio che presiedeva la seduta, Emilio Del Bono, ha cercato di placare gli animi ridando la parola a Caparini per dargli l'opportunità di scusarsi. Tuttavia, il leghista ha continuato ad attaccare le opposizioni per cui è stato necessario sospenderlo dall'aula e fermare per qualche minuto la riunione.