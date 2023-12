Suicidio a San Vittore, la proposta: "Il consiglio comunale si riunisca in carcere"

Un consiglio comunale straordinario all'interno del carcere di San Vittore, dopo il suicidio avvenuto durante la proiezione della Prima della Scala. Lo ha proposto, lunedì sera, Daniele Nahum, consigliere comunale del Partito democratico e presidente della sottocommissione carceri.

"Vorrei fare una proposta", ha detto Nahum parlando in consiglio comunale: "C'è stato l'ennesimo caso di suicidio a San Vittore durante la proiezione della Prima della Scala. La situazione a San Vittore è intollerabile e credo che Milano debba dare un segnale, per questo chiedo di organizzare un consiglio comunale straordinario nei primi mesi del 2024".

L'esponente del Pd ha rammentato che, a San Vittore, sono ospitati più di 1.000 detenuti, mentre la capienza ufficiale sarebbe di 850 persone. "Ogni giorno abbiamo almeno 20 ingressi per pene ridicole, per chi viene trovato con tre canne in tasca o per chi compie reati minori, anche per scelte scellerate del governo", ha attaccato: "Lo scorso anno abbiamo avuto il numero più altro di morti nelle carceri italiane e con forza bisogna dire che la situazione è intollerabile e per questo chiedo che venga dato un segnale".

Il precedente del 2012

Per Palazzo Marino non sarebbe la prima volta. Era già successo nel 2012, con il sindaco Giuliano Pisapia. In quell'occasione i consiglieri avevano deliberato l'istituzione della figura del garante dei detenuti, e il relativo regolamento, in un clima bipartisan. Alla seduta avevano assistito circa 40 detenuti. Durante il dibattito i consiglieri avevano discusso i problemi della giustizia italiana, i vantaggi delle pene alternative e la possibilità che il Comune si mettesse direttamente a disposizione affidando, ad esempio, commesse a cooperative di detenuti.