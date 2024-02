Controlli a tappeto per scovare migranti irregolari e affitti in nero

Controlli praticamente 'casa per casa' a 'caccia' di migranti irregolari: è successo venerdì a Cinisello Balsamo, nel quartiere Crocetta, tra l'autostrada A4 e viale Fulvio Testi. Lo ha reso noto il sindaco della città a nord di Milano, Giacomo Ghilardi, snocciolando i risultati dell'operazione: 18 cittadini (tutti stranieri) controllati, emerse 2 situazioni di irregolarità. I proprietari che non avevano correttamente comunicato gli occupanti degli appartamenti sono stati multati e denunciati.

I controlli sono stati effettuati dagli agenti di polizia locale e dai carabinieri in particolare in due strade del quartiere: via Sardegna e via Grandi. L'obiettivo era "contrastare il sovraffollamento nelle abitazioni e verificare la regolarità degli occupanti", si legge in un comunicato del sindaco, che poi ha ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro, eseguito prima dell'alba "per verificare l'effettiva presenza delle persone all'interno" degli alloggi.

Due stranieri in caserma

I due stranieri per i quali sono emerse (non meglio precisate) "situazioni di irregolarità" sono stati portati in caserma per gli accertamenti, mentre i proprietari delle abitazioni sono stati multati per avere esercitato l'attività di affittacamere senza autorizzazione. La multa ammonta per loro a 8mila euro, ma è scattata anche la denuncia penale per mancate comunicazioni.