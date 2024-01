Il convegno "pro Palestina" non si farà in una sede del Partito democratico

Alla fine non si farà in una sede del Partito democratico il convegno su "colonialismo e apartheid" in Palestina, organizzato dai Giovani democratici (l'organizzazione giovanile del Pd) presso il circolo Aldo Aniasi di corso Garibaldi, storica sede del partito nel centro di Milano. Contro l'iniziativa si era scagliato, dall'interno del partito, il consigliere comunale Daniele Nahum, sottolineando che gli ospiti sono tutti noti per le loro posizioni anti-israeliane. Il circolo dei Gd del Municipio 1 ha deciso, dopo le polemiche, di spostare l'iniziativa altrove, nella stessa serata (15 febbraio) ma in un luogo ancora da definire.

I relatori sarebbero stati Francesca Albanese (relatrice all'Onu per il territorio palestinese occupato), Moni Ovadia (artista e attivista schierato da sempre per i diritti dei palestinesi), Alae Al Said (scrittrice e attivista palestinese, che però ha dato forfait), Daniele Garofalo (ricercatore sul terrorismo). A moderare due consiglieri di Municipio milanesi del Pd: Marta Nicolazzi (Municipio 1) e Alessandro Corti (Municipio 7), già noto per avere, a ottobre 2023, definito "nazista" lo Stato d'Israele nell'aula del suo Municipio, salvo poi scusarsi.

Il convegno non sarà in una sede del Pd

"Dopo una giornata di discussione ci siamo convinti che il nostro evento sarebbe stato strumentalizzato, viste le polemiche e per evitare fraintendimenti spostiamo la nostra iniziativa: l'evento non si farà in un circolo del Partito democratico ma troveremo una sede alternativa", si legge in un comunicato dei Giovani democratici del Municipio 1: "La nostra posizione è chiarissima e la ribadiamo: abbiamo condannato dal primo momento gli atroci attacchi del 7 Ottobre e condanniamo tutti i crimini contro i civili. Per noi non esistono civili di serie A e di serie B. I crimini contro i civili sono sempre da condannare, sia sulla base del diritto internazionale che delle regole del vivere civile. Inclusi i crimini del 7 ottobre commessi da Hamas e da altri gruppi di lotta armata palestinese".

"Gli attacchi ricevuti sono strumentali - continua il comunicato -, abbiamo il diritto di esprimere una netta posizione di solidarietà con il popolo palestinese per la strage che si sta consumando questo momento a Gaza. Abbiamo il diritto di denunciare i 25mila morti di questa guerra atroce e i crimini di guerra israeliani. Non è accettabile continuare a tacciare di antisemitismo inziative per la pace e contro il conflitto. Crediamo sia doveroso dopo 119 giorni di massacro".

"Non ci può andare di mezzo il popolo palestinese e chi ne parla - conclude il comunicato -. La censura non è mai la soluzione. E non lo sarà questa volta".

Gli screenshot: "Ospiti non equilibrati"

Per Nahum, che ha pubblicato anche alcuni screenshot di post degli ospiti, questi non avrebbero "posizioni equilibrate" sul tema, e il convegno avrebbe finito con l'essere a senso unico. Quando è scoppiata la polemica, a Nahum ha risposto pubblicamente Pompeo Borlone, segretario dei Gd del Municipio 1. Secondo Borlone, nella locandina in realtà ci sarebbero stati anche riferimenti all'assalto terroristico di Hamas del 7 ottobre. Ma soprattutto, il segretario dei Gd del centro di Milano ha rivendicato "la facoltà di esprimere posizioni politiche autonome" e ha aggiunto che i Gd, anche a livello nazionale, dopo avere "condannato le atrocità del 7 ottobre", hanno "messo in guardia il partito (il Pd, n.d.r.) rispetto alla repressione delle autorità e dell'esercito israeliano".

A Nahum sono arrivate tante risposte, alcune di sostegno e altre no. Tra le prime, un sarcastico commento di una donna: "In effetti il titolo è geniale: l’apartheid in Palestina c’è. Nei confronti di tutte le minoranze e dei gay, che solitamente vengono fatti fuori". A cui ha replicato, dandole ragione, l'avvocato Luciano Belli Paci, molto noto negli ambienti della sinistra socialista milanese: "Esatto; poi a Gaza c'è anche il colonialismo: quello dell'Iran che manovra Hamas perché faccia saltare gli accordi con l'Arabia Saudita e procuri il maggior numero possibile di morti palestinesi da usare contro Israele e Usa".