Il convegno di "neofascisti" al centro congressi di Milano

Un convegno di "neofascisti" al Palazzo delle Stelline, a Milano. È previsto per il 27 novembre e il titolo è "la comunicazione non sorge più a est". Un richiamo, forse, al verso "il sole non sorge più a est" di una famosa canzone sulla rivolta di Budapest, molto in voga in ambienti di destra fin dagli anni '70.

La denuncia arriva da Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, secondo cui il convegno sarebbe promosso da una casa editrice di estrema destra (che si chiama 'Passaggio al bosco' e ha pubblicato, tra l'altro, alcune opere firmate da Mussolini, come una raccolta di suoi discorsi o il testo 'La dottrina del fascismo'), dal laboratorio comunicativo di CasaPound e dal centro studi sovranista 'Primo articolo'.

"Ancora una volta - dichiara Rosati - sono costretto a denunciare l'utilizzo di una sede pubblica prestigiosa, dove sono presenti Comune di Milano e Regione Lombardia, da parte di gruppi neofascisti della galassia vicina al partito della presidente del consiglio". Continua il consigliere: "I temi trattati sono quelli cari alla maggioranza di governo, che ha fatto della conquista dell'egemonia culturale un punto principale del suo programma. Chiedo al Comune di intervenire per non concedere lo spazio a gruppi neofascisti e non voltarsi dall'altra parte. Sulla Regione vorrei stendere un velo, viste le continue sponsorizzazioni di iniziative neofasciste".