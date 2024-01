Perché a Milano c'è caos su un convegno del Pd su Israele e Palestina

Caos politico a Milano per un convegno promosso dai giovani del Pd dal titolo "Colonialismo & Apartheid in Palestina. Una lunga storia di occupazione illegale e Resistenza". L'appuntamento, inizialmente in programma per il 15 febbraio al Circolo del partito Aniasi, è poi stato annullato proprio a causa delle polemiche.

"In questa iniziativa organizzata dai giovani democratici di Milano del Municipio 1, non c'è un riferimento che sia uno su Hamas e sugli attacchi del 7 ottobre - aveva osservato il consigliere comunale proprio del Pd ed esponente della comunità ebraica Daniele Nahum in una nota -. Sono state invitate persone che sulla questione sono poco credibili e le loro posizioni non sono per nulla equilibrate. Chiedo al più presto che venga chiarita la linea nelle sedi opportune perché per quel che mi riguarda è irricevibile".

Al convegno era atteso tra gli altri anche il regista e autore Moni Ovadia. Polemiche anche da parte di Italia Viva Milano che definisce l'iniziativa "sconcertante. Un incredibile misto di estremismo e antisemitismo che mette una parte dell'ambiente Pd milanese fuori della linea di ferma solidarietà verso Israele - si legge in una nota del partito - e verso l'obiettivo di 'due popoli, due Stati', che da sempre costituisce la posizione delle forze progressiste e democratiche del nostro Paese".

"Con un linguaggio profondamente dal sapore antisemita, i Giovani Democratici contribuiscono ad aumentare le tensioni contro le comunità ebraiche. I Giovani Democratici hanno organizzato un convegno dal titolo 'Colonialismo & Apartheid in Palestina' il prossimo 15 febbraio. Già dal titolo si comprende come i giovani democratici siano vittime della propaganda di Hamas, che ritiene Israele uno stato coloniale e paragona le pagine più buie della storia con ciò che sta accadendo a Gaza. È inquietante che esponenti delle istituzioni si prestino a simili rappresentazioni antiebraiche", le parole di Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e Oscar Strano, responsabile dipartimento cultura dei giovani leghisti lombardi.

Alla fine, come comunicato ancora da Nahum, l'evento pare sia stato cancellato. "La incommentabile iniziativa 'colonialismo e apartheid' in Palestina non si farà in nessuna sede o circolo del Pd. Abbiamo vinto su tutta la linea. Punto", ha fatto sapere lunedì sera in una nota.

E nelle scorse ore un'altra polemica ha coinvolto il partito democratico sempre sulla situazione in Medio Oriente dopo la partecipazione dell'assessore del Municipio 1 Lorenzo Pacini, esponente del Pd, alla manifestazione di sabato in città. La Lega si è scagliata contro di lui, chiedendone le dimissioni: "È una vergogna che Milano sia governata da chi, in rappresentanza di un partito che si definisce 'democratico', partecipi a una manifestazione non autorizzata di violenti in cui non solo non si condannano i terroristi di Hamas, ma che è palesemente contro Israele", ha tuonato Samuele Piscina, consigliere comunale leghista: "Chi rappresenta Milano e il Municipio 1 sui banchi della maggioranza, non dovrebbe in alcun modo partecipare a una manifestazione di piazza al fianco di violenti facinorosi, contro ogni disposizione prefettizia, in cui non si fa il minimo cenno agli atti terroristici messi in atto da chi governa da tempo la Palestina". Piscina e la capogruppo leghista in Municipio 1 Anna Maria Pignatti Morano contestano anche che Pacini abbia dichiarato che la manifestazione fosse "pacifista": "Dov'era quando i suoi amici dei centri sociali hanno attaccato il cordone della polizia?".

In difesa di Pacini, ma solo a metà, Daniele Nahum: "Non sono d'accordo con chi ne chiede le dimissioni, penso però che abbia sbagliato a partecipare alla manifestazione", ha dichiarato. Sempre Nahum: "La manifestazione non era stata autorizzata. Ed è stata una manifestazione che ha oltraggiato 6 milioni di ebrei morti durante il nazismo nei campi di concentramento nazisti, perché nel manifesto si comparava il 27 gennaio a Gaza. Una comparazione vergognosa, fatta apposta il 27 gennaio. Secondo me, un assessore di Municipio non avrebbe dovuto partecipare".

E, in aula a Palazzo Marino, il capogruppo del Pd Filippo Barberis ha 'bacchettato' l'assessore Pacini: "Partecipare a una manifestazione che noi, prima ancora che venissero prese altre decisioni da parte del ministero, avevamo segnalato alla prefettura come un evento che doveva essere evitato, è un errore politico grave", ha detto Barberis, aggiungendo che la posizione del Pd in questi mesi è più equilibrata e contiene una "ferma condanna su Hamas e quello che è avvenuto il 7 ottobre".